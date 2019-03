Niels (33) beklimt Antwerpse gevel: “Bescheiden voorproefje van het échte werk: de levensgevaarlijke K2”

23 maart 2019

15u17 5 Antwerpen Een op vier overleeft een klim naar de top van de K2 niet. En toch wil Niels Jespers (33) uit Borgerhout tweede hoogste berg ter wereld deze zomer bedwingen. Bij wijze van stunt beklom hij vanmorgen in een gezwind tempo de gevel van de Antwerpse outdoorwinkel die hem in zijn avontuur steunt.

“Ik voel het toch een beetje in mijn armen”, knipoogt Niels. In minder dan drie minuten is hij de achttien meter hoge gevel van outdoorwinkel K2 op de Antwerpse Frankrijklei opgeklauterd. Een bescheiden voorproefje van het échte werk: de beklimming van de K2 deze zomer.

Voor klimmers is de K2 de heilige graal onder de bergen. De piramidevormige reus op de grens van Pakistan en China is met zijn 8.611 meter de op een na hoogste top ter wereld. Alleen de Mount Everest overstijgt de K2, met zo’n tweehonderd meter. Volgens kenners is de K2 echter lastiger te bedwingen. Een op de vier durfals die de berg probeert te trotseren, overleeft het niet, wat de top de bijnaam ‘savage mountain’ heeft bezorgd.

“De weersomstandigheden zijn maar een paar dagen per jaar goed genoeg om de K2 te beklimmen. Je moet dus een flinke portie geluk hebben”, weet Niels. “Vorig jaar hebben 34 klimmers de top bereikt, maar er zijn jaren dat niemand boven geraakt. Van de klimmers van vorig jaar heeft er slechts eentje het zonder zuurstofflessen gedaan. Ik ga het deze zomer ook zonder extra zuurstof proberen.”

Een groentje in de bergsport is Niels allerminst. Vorige zomer bedwong hij in de Pakistaanse Himalaya de Nanga Parbat. Die 8.126 meter hoge reus staat bekend als de ‘Killer Mountain’ die al tientallen klimmers het leven kostte. “De beklimming van de Nanga Parbat ging redelijk vlot. Het viel dan ook te verwachten dat ik luidop van de K2 zou beginnen dromen. Die is technisch nog uitdagender.”

Aan de beklimming van de K2 gaat een minutieuze voorbereiding vooraf. “Ik ben volop bezig”, zegt Niels. “Thuis slaap ik in een zuurstofarme tent, om een hoogte van 4.000 meter te simuleren. Roeien doe ik ook met een speciaal zuurstofmasker. Trappenlopen is ook een goede training. Met een rugzak van 23 kilogram ga dan ik oefenen in de Antwerpse Silvertopblokken. In de paasvakantie trek dan weer naar de Alpen om te gaan toerskiën en te klimmen.”

Niels vertrekt op 2 juni naar Pakistan. “Er is daar veel te zien, dus ik ga het land zeker bezoeken. Maar ik zal er vooral moeten trainen. Bedoeling is om op 17 juni naar het basiskamp aan de voet van de K2 te trekken om te acclimatiseren. Een goede maand later waag ik mijn poging, als het weer het toelaat tenminste. De kans dat ik de top haal? Minder dan 50 procent.”