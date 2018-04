Nicole uit 'Taboe' schenkt geld aan Recht-Op 28 april 2018

De inzamelactie voor Nicole, de 73-jarige Deurnese uit tv-programma 'Taboe' die ervan droomde ooit nog eens eigen meubelen te kopen, heeft ruim 9.000 euro opgeleverd. Ze schonk vrijdagavond duizend euro aan Diane Moras van vzw Recht-Op. Die vereniging bestrijdt armoede, samen mét mensen in die situatie.





Studenten Koen Claes Rouire en Camille De Bruyn, beiden 21, waren zo ontroerd door de uitzending dat ze voor Nicole geld inzamelden. "Tegen 1 april stonden we op dik 9.000 euro. We hebben het dan besproken met Nicole. Ze was overdonderd en wou graag een deel van het geld aan Recht-Op schenken. Daar was ze jaren vrijwilliger."





Koen en Camillie gaan nu met Nicole meubelen kopen. "We zien dan wel wat er overblijft en of daar sociaal nog iets mee kan worden gedaan." Nicole bleef bij de overhandiging in de zaal zitten. Ze wil uit de schijnwerpers blijven. (PHT)