Nico Volckeryck van Unizo naar NSZ Dieter Lizen

14 november 2018

Nico Volckeryck is voortaan de nieuwe regiodirecteur Groot-Antwerpen voor het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Hij is niet langer voorzitter van Unizo stad Antwerpen. NSZ is de stem van deze ondernemers en verdedigt hun sociale, economische en culturele belangen bij de overheid, de publieke opinie en in de media. Binnen zijn nieuwe functie zal Volckeryck de vinger aan de pols houden wat betreft het ondernemersklimaat in de regio Groot-Antwerpen. Nico Volckeryck is gekend als sociaal-geëngageerd ondernemer en initiatiefnemer van onder meer vzw Antwerp Retail Shopping Promotion die bijvoorbeeld het Antwerp Fashion Weekend organiseert. “Ik ben ervan overtuigd dat NSZ de juiste organistie is om mijn engagement ten op zichte van de Antwerpse ondernemers waar te maken”, aldus Nico Volckeryck. “Nico is een man met ervaring en kennis van zaken over het reilen en zeilen in de Antwerpse ondernemerswereld. Hij kan meewerken aan de uitbouw van NSZ,” zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.