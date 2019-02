Nick Cave houdt vragenrondje in De Roma Cultuurhuis in Borgerhout strikt legendarische Australische singer-songwriter BJS

18 februari 2019

10u55 0 Antwerpen Cultuurhuis De Roma heeft een levende muzieklegende gestrikt. Nick Cave komt op woensdag 29 mei met zijn ‘conversations’-concept naar Antwerpen. Tijdens de avond krijgt het publiek een unieke kans om vragen te stellen aan de Australische singer-songwriter.

Na een uitverkochte tournee in Australië en Nieuw-Zeeland brengt Nick Cave zijn ‘conversations’-concept naar Europa en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een reeks avonden waarin muziek en open gesprek centraal staan geeft een van de grootste zangers en songschrijvers van zijn generatie het publiek de kans om vragen te stellen over allerhande onderwerpen én zal hij enkele van zijn beste songs live brengen op piano.

Conversations With Nick Cave wordt door Nick Cave zelf omschreven als “een oefening in verbondenheid”. Geen enkel onderwerp is taboe, alles kan en alles mag, het publiek wordt aangemoedigd om uitdagende vragen te stellen.

‘Conversations with Nick Cave’ gaat door op woensdag 29 mei in De Roma. Tickets zijn te koop vanaf donderdag 21 februari om 10.00u en kosten 65 euro.