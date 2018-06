News City wordt hotspot Kievitplein NIEUWE HOOFDZETEL DE PERSGROEP: WERKPLEK VOOR 1.000 MENSEN PHILIPPE TRUYTS

02 juni 2018

02u52 0 Antwerpen Een goed jaar nog en dan wordt uw krant gemaakt in een gebouw dat tot dé hot-spot van de Kievitwijk moet uitgroeien. Vrijdagmiddag is de symbolische eerste steen onthuld van de toekomstige hoofdzetel van De Persgroep. Er zullen tegelijkertijd tot duizend mensen kunnen werken. Er is plaats voor 400 journalisten in 'News City'.

De Kievitwijk, tot de jaren '60 bekend voor de koekjesfabriek van De Beukelaer, snakt naar een heropleving. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is er alvast gerust op. "Dit iconische gebouw zal de achterzijde van het Centraal Station omvormen tot een echte toegangspoort. We zijn er als stad dankbaar voor. We hebben lang moeten wachten op zo'n kans. Een nieuwe impuls was broodnodig. Dit wordt een gebouw dat altijd draait, waar het nieuws wordt gemáákt."





In News City krijgen de redacties van onder andere Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet, HLN.be, De Morgen, VTM Nieuws, Humo en Dag Allemaal een werkplek.





Beste talent

Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep, keek even terug op enkele jaren van plannen maken en bijsturen. "We lieten eerst een nieuw gebouw in Kobbegem (de huidige hoofdzetel van De Persgroep Publishing, red.) tekenen. Maar al snel vroegen we ons af wat we aan het doen waren. We willen het beste talent aantrekken. Jonge mensen wensen een stedelijke omgeving, dichtbij start-ups, universiteiten. Met de Thalys ben je snel in Rotterdam en Amsterdam. Structureel vinden we in Antwerpen aansluiting met onze operaties in Nederland en Denemarken. En wat we twee jaar geleden niet wisten en nu een extra troef betekent, is dat Medialaan (onder meer VTM, red.) intussen eigendom van onze groep is geworden. In dit gebouw hopen we onze mensen gelukkig te maken. We brengen alle 'métiers' samen, dit bestaat nérgens in Europa."





Bouwheer is BESIX Group. CEO Rik Vandenberghe, net als Van Thillo een Antwerpenaar, is trots. "Het zal een uitdaging zijn om alle werken te voltooien. Maar dit mooie stadsproject is een kolfje naar onze hand."





Gebogen vormen

Het nieuwe gebouw wordt 46 meter hoog en 22.191 m² groot. Op de gelijkvloerse verdieping komt een voor iedereen toegankelijke brasserie. Opvallend zijn de gebogen vormen bovenop een sokkel van drie meter hoog. "Het is schitterend dat De Persgroep meeging in een ontwerp dat atypisch is tegenover de strakke kantoorgebouwen van de buurt", zegt architect Luc Binst (Crepain Binst Architecture).





"De boog die we nu als 'eerste steen' hebben onthuld, is een knipoog naar de bogen van de spoorwegberm."





De oplevering van het gebouw is gepland voor juli 2019. Twee maanden later moet iedereen er kunnen werken.