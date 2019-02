Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen roept op: “Geef korting op stakingsdag” Dieter Lizen

13 februari 2019



De leden van het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen doen niet mee aan de staking, maar vrezen wel samen met andere werkwilligen te moeten opdraaien voor de rekening. Antwerps voorzitter Nico Volckeryck roept de kleine zelfstandigen op om creatief om te springen met de staking door bijvoorbeeld online een kleine korting te geven.

“We staken niet mee, al hebben onze zelfstandigen daar wel alle reden toe, meent Antwerps voorzitter Nico Volckeryck. “Er is nog het verschil in de pensioenen, ook zieke ondernemers worden nog steeds gediscrimineerd en krijgen pas een ziekte-uitkering na 14 dagen . Ondernemers hebben nog steeds geen recht op vaderschapsverlof en de personenbelastingen zijn nog steeds een van de hoogste van Europa . Ook een stakingsvergoeding of dagje vrij behoort niet tot de mogelijkheid. We zouden ook kunnen staken tegen het feit dat we wat e-commerce nog steeds met achterlijke wetten kampen en dat ondernemers die bankroet zijn gegaan nog steeds op een zwarte lijst komen te staan bij de banken.”

Volckeryck vreest wel dat het vandaag de kmo’s, de kleine ondernemers en de werkwilligen zullen zijn die de rekening van deze staking zullen betalen. “De stad ligt plat en de winkelstraten zijn leeg. De winkeliers zien geen kat en personeel dat wel wil komen werken, geraakt er heel moeilijk door de staking. Grote ketens zullen dit wel als een ‘onkost’ invoeren, maar de kleine zelfstandige heeft die mogelijkheid niet en dreigt met een financiële kater te blijven zitten. Ook de e-commerce lijdt hieronder, want veel leveringen zullen later gebeuren. Maar toch doen we straks met zijn allen onze winkel open tegen het onrecht dat deze staking over ons afroept. We moeten creatief zijn op een dag als vandaag. Geef bijvoorbeeld een kortingcoupon van 10 procent als compensatie voor de hinder aan onlineklanten. Shoppers die niet in de stad geraken kunnen via e-shopantwerp.be in meer dan 100 onlinewinkels hun gading vinden.”