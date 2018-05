Net niet de grootste, wel de groenste NIEUWE KANTORENSITE BIEDT VANAF 2023 PLAATS AAN 6.000 WERKNEMERS DAVID ACKE

05 mei 2018

02u50 0 Antwerpen Op Linkeroever verrijst tegen 2023 een nieuwe site met 66.500 vierkante meter kantooroppervlakte. Campus West, zoals de site zal heten, is daarmee het tweede grootste kantorenterrein van Antwerpen na Post X. Geen hoogbouw zonder ziel maar kleinere afzonderlijke ruimtes met veel groen en horeca. De site biedt plaats aan zo'n 6.000 werknemers.

Campus West op Linkeroever zal met 66.500 vierkante meter de tweede grootste kantorensite van Antwerpen worden. Het grootste blijft tot nader orde Post X in Berchem. Groep Bouwen staat in voor de ontwikkeling van de site met een totale oppervlakte van ongeveer zeven hectare. Campust West zal naast het gebouw van Mediahuis komen te liggen. En dat is volgens Patrick Bouwen, CEO van bouwheer Groep Bouwen, een erg strategische ligging. Toen we de terreinen in 2015 aankochten, waren we natuurlijk al op de hoogte van de Oosterweelverbinding. Campus West komt pal naast één van de drie knooppunten te liggen wat ervoor zorgt dat de kantoren erg toegankelijk worden. De bestaande Park and Ride-faciliteiten zorgen ervoor dat de site vlot bereikbaar zal zijn met de wagen, fiets en het openbaar vervoer."





Flexibel

In 2010 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan al goedgekeurd. Destijds was er sprake van 130.000 vierkante meter kantoorruimte. Maar daar werd van af gestapt. "Het project dat we toen wilden realiseren is vandaag compleet achterhaald. Een drukke bebouwing zonder bezieling, groen en extra faciliteiten is niet meer wat een werknemer verwacht", aldus Bouwen die een nieuwe uitdaging voor ogen had: "We wilden nieuwe, flexibele en moderne kantoren uittekenen binnen een strak stedenbouwkundig kader. En dat natuurlijk paste binnen het reeds goedgekeurde RUP." Het is POLO Architects die zich achter de tekentafel zette en een nieuw masterplan uitwerkte. "Het uiteindelijke bouwprogramma omvat drie gebouwen van elk 6.500 vierkante meter, drie van 5.000 vierkante meter, een van 7.000 en nog eentje van 10.000 vierkante meter. Daarnaast komt er nog een kmo-zone van 15.000 vierkante meter", vertelt architect Patrick Lootens. Doordat het plan uit 2010 zowat gehalveerd werd, is er ruimte voor groen tussen de gebouwen.





Foodtrucks

"Tussen de kantoren komt een groene ruimte van 20.000 vierkante meter en is er ruimte voor buitenactiviteiten, foodtrucks en een outdoor-auditorium met meer dan 200 plaatsen." Voor de realisatie van het project heeft Groep Bouwen zo een 150 miljoen euro geïnvesteerd. De bedoeling is dat de kantoren in de portefeuille van het bedrijf blijven en dat andere bedrijven de kantoren kunnen huren. Het IT-bedrijf Cronos is alvast het eerste bedrijf dat zich er zal vestigen. Binnen vijf jaar zouden de werken volledig klaar moeten zijn.