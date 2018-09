Nespresso opent winkel zonder kassa's op Meir 06 september 2018

Op de Meir opent koffiereus Nespresso een zogenaamde flagshipstore. De winkel van 230 vierkante meter moet de koper het volledige verhaal van Nespresso tonen en werkt met de nieuwste technieken.





Wie de winkel binnenstapt, ziet een grote tafel met daarop de wegwerpcapsules met alle 25 koffiesmaken van het merk. Helemaal achteraan zal je workshops kunnen volgen bij barista's en koffiespecialisten.





Bestellen kan je voortaan makkelijk zelf. Je neemt de gewenste koffiecapsules uit de Nespresso-muur en stopt ze in een speciaal Nespresso-zakje in één van de 4 geautomatiseerde kassa's. Dankzij scan-technologie worden je capsules meteen herkend met een lichtscanner. Nespresso wil in de winkel ook haar recyclageprogramma's meer in de verf zetten. "Iedereen denkt bij onze merknaam vooral aan George Clooney. Wij willen dat mensen ook het duurzame verhaal achter Nespresso gaan zien", zegt Jan. Niet eenvoudig, de miljarden aluminium cups die het bedrijf jaarlijks produceert, zorgen voor een gigantisch afvalprobleem. Aluminium is dan wel voor 95% recycleerbaar, doordat de koffie en het aluminium gescheiden moeten worden van elkaar, is recyclage van de cups niet zo eenvoudig. Nespresso heeft daarvoor wel een eigen systeem ontwikkeld, maar dan moet de klant de capsules wel zelf binnenbrengen in de winkel of een van de meer dan 1.000 inzamelpunten. (DILA)