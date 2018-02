Nergens meer starters dan in Antwerpen 4.408 ONDERNEMINGEN ERBIJ IN PROVINCIE SINDS 2012 DIETER LIZEN

08 februari 2018

02u28 0 Antwerpen Het aantal actieve ondernemingen en starters is de afgelopen jaren sterk toegenomen in de provincie Antwerpen. In 2016 telde Antwerpen 38.378 actieve ondernemingen. Vijf jaar voordien waren dat er nog maar 33.970. Het aantal starters in het arrondissement Antwerpen steeg zelfs met 15,5% tussen 2012 en 2016. Bij De Nieuwe Natie in de Stadsfeestzaal kan je met 17 van die starters kennismaken.

Het aantal actieve ondernemingen in de provincie Antwerpen nam de afgelopen jaren sterk toe. Koploper is het arrondissement Mechelen met een toename van 10,85%, gevolgd door arrondissement Antwerpen (+9,50%) en arrondissement Turnhout (+7,99%). Er is ook een duidelijke stijging in aantal starters in onze provincie de laatste jaren. Met 14.727 starters in 2016 gaat de provincie Antwerpen de andere Vlaamse en Waalse provincies ruim vooraf. Arrondissement Antwerpen steekt er met kop en schouders bovenuit met een toename van 15,50% van het aantal oprichtingen tussen 2012 en 2016. Daarna volgen arrondissement Mechelen en arrondissement Turnhout met respectievelijk +13,31% en +6,45%.





"We zetten met tal van initiatieven al jaren in op het klaarstomen van de ondernemers van morgen en dat werpt vruchten af", zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie in de provincie Antwerpen. "Denk maar aan de Vliegende Startersbrigade die we samen met VOKA organiseren. Daarbij gaan jonge starters langs in scholen en universiteiten om tijdens infosessies ervaringen te delen en tips en tricks te geven. Dat geeft jongeren die zelf nog op de schoolbanken zitten een positiever beeld van ondernemen, tegen de teneur van al die nieuwsberichten over faillissementen en ontslagen bij ondernemingen in."





Nieuwe Natie

Ook de stad Antwerpen onderneemt veel om jonge starters te ondersteunen. Het bedrijvenloket geeft advies aan starters via brochures, coaches en infosessies op scholen. Met het initiatief De Nieuwe Natie krijgen 17 jonge handelaars en ontwerpers een kans om zich met een pop-upshop twee tot vijf maanden te tonen op de Tweede Verdieping van de Stadsfeestzaal. Ze worden ook begeleid door twee ervaren coaches.





Van a tot z begeleid

Jennique Ketura (27) die onder haar eigen label Ketura traditionele Afrikaanse textielprints mixt met hedendaagse kleding is een van de 17 starters van De Nieuwe Natie. "Ik heb mode gestudeerd in Amsterdam en





ben twee, drie jaar geleden begonnen met mijn eigen modelabel. Maar nu heb ik voor het eerst ook een eigen pop-upwinkel voor drie maanden. Vooral het feit dat je hier van a tot z wordt begeleid op vlak van marketing, promotie, je financieel plan en je doelstellingen maakt het echt de moeite om mee te doen met De Nieuwe Natie." Antwerpen heeft een heel goed ondernemersklimaat voor starters, meent Jennique. "Via het bedrijvenloket kreeg ik nuttig advies en Unizo Antwerpen hielp me bij het uitdokteren van een financieel plan. Je moet hier ook eerst een cursus bedrijfsbeheer volgen eer je kan gaan ondernemen. Zulke begeleiding heb je in Nederland nauwelijks. Bij mij was het overlijden van mijn oudere broer de trigger om de droom van een eigen streetwearlabel na te jagen, maar ik zou andere jongeren die een eigen zaak willen opstarten, zeggen: 'gewoon doen'. Je hebt maar één leven, dus neem het zelf in handen."