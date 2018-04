Nepverpleegster riskeert 7 jaar cel voor bestelen bejaarden 19 april 2018

02u37 0

Beveren/Laakdal





Zeven jaar cel. Dat is de forse strafeis van de openbare aanklager op het proces van "een gewetenloze bende" die vijftien bejaarden beroofde in hun serviceflat. De bende leidde de bejaarden om de tuin met een nepverpleegster.





De bende ging volgens de procureur altijd op dezelfde manier tewerk. Ruscha K. (31) deed zich voor als verpleegster en bracht de bejaarde naar de badkamer voor verzorging.





Intussen werd de kamer van het slachtoffer doorzocht door haar drie handlanger(s). Tussen juni en oktober 2017 werden diefstallen of pogingen daartoe gepleegd in rusthuizen in Antwerpen, Kapellen, Bornem, Putte, Brecht, Wommelgem, Kontich, Brasschaat en Laakdal. Ook in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas, Beveren, Waasmunster, Lochristi en Wachtebeke werd toegeslagen.





De bende ontvreemdde vooral juwelen en cash geld. De buit gingen zij naderhand verkopen in de goudwinkels rond het Centraal Station in Antwerpen.





Nepverpleegster Ruschka K. daagde niet op voor het proces. Haar drie handlangers schoven de schuld vooral in haar schoenen. De handlangers hadden zelf wel eens meegeholpen bij een diefstal maar lang niet bij alle feiten. "Eén en dezelfde straf van 7 jaar eisen voor alle verdachten is niet redelijk", vond advocaat Sam Vlaminck. De rechter doet uitspraak op 8 mei. (PLA)