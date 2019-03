Nep-viagra, zwartwerk en vechtpartijen: Afterclub ‘t Nivo moet vier weekends dicht Jan Aelberts

21 maart 2019

16u19 5 Antwerpen Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) heeft beslist om afterclub 't Nivo in de Grote Pieter Potstraat tijdelijk te sluiten. Drie personeelsleden werden betrapt met drugs op zak tijdens een politieactie. Op de dansvloer werd Kamagra, nep-Viagra, gevonden. Sinds augustus vorig jaar werd de politie al zo'n tien keer opgeroepen voor vechtpartijen, openbare dronkenschap en diefstallen.

Meer dan eens moest er ook een ambulance ter plaatse komen. Het ging elke keer om feiten die duidelijk met dit café te maken hadden. ‘t Nivo is een afterclub die open is tot 10 uur ‘s morgens. Naar aanleiding van het toenemende aantal meldingen en interventies, ook voor andere cafés in de buurt, ging de politie over tot een gecoördineerde actie in de Grote Pieter Potstraat.

Tijdens deze controleactie werden in 't Nivo vier vaststellingen gedaan van vermoedelijk zwartwerk. Drie personeelsleden hadden drugs bij zich. Op de dansvloer werden pillen Kamagra, nep-Viagra, gevonden, en het rookverbod werd niet nageleefd. Tijdens een toezichtsactie een week later werd een inbreuk op de brandvoorwaarden vastgesteld.

Volgens de stad Antwerpen tonen de meldingen, interventies en controleacties aan dat de uitbaters onvoldoende bezig zijn met het zogenaamd kwalitatief uitbaten van hun zaak. Er is geen portier, de leeftijd van de bezoekers wordt niet gecontroleerd en het rookverbod wordt genegeerd. Daarom zal de zaak vier weekends lang – tussen 23 maart en 14 april – gesloten zijn. Bovendien is de uitbater verplicht om na deze periode, tijdens de acht weekends tussen 20 april en 9 juni, een portier te voorzien aan de in- en uitgang van het café. Doet hij dat niet, dan mag hij de zaak niet langer uitbaten.