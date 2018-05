Nele Hendrickx wordt nieuwe directeur Letterenhuis 08 mei 2018

Letterenhuis-directeur Leen van Dijck gaat op 1 juni op pensioen nadat ze het Letterenhuis decennia lang leidde. Nele Hendrickx zal haar taken overnemen. Hendrickx start op 25 juni in haar nieuwe functie. Na haar opleiding Romaanse taal- en letterkunde in Antwerpen en Madrid en Latijns-Amerikaanse literatuur in Londen, ging Nele Hendrickx aan de slag bij het KunstenFESTIVALdesArts in Brussel. Nadien legde ze zich bij de bij Klara toe op alles wat literatuur betrof, alvorens in 2008 het boekenvak in te gaan. Sinds 2008 was zij achtereenvolgens (hoofd)redacteur en uitgeefster Nederlandse en vertaalde fictie en non-fictie bij Uitgeverij De Geus. (ADA)