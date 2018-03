Negenduizend fans volgen match Beerschot Wilrijk op groot scherm 08 maart 2018

02u31 0 Antwerpen Voor de tweede keer in een week tijd kan Beerschot Wilrijk het bordje 'uitverkocht' ophangen. Het initiatief om de return van de titelfinales in 1B op grote schermen te tonen in het Olympisch Stadion is een voltreffer. Gisteren gingen alle tickets in geen tijd de deur uit.

Afgelopen zondag zat Beerschot Wilrijks stadion tot de nok gevuld voor de eerste finalewedstijd tegen Cercle Brugge. Zaterdagavond zal dat niet anders zijn, wanneer de terugmatch in Brugge op het Kiel wordt getoond op grote schermen. Eén nuance daarbij: slechts drie van de vier tribunes kunnen dit weekend worden opengesteld. Voor de vierde tribune komt een podium te staan, waarop in geval van winst de spelers in de late uurtjes zullen worden gehuldigd.





"Alles bij mekaar spreken we toch nog over negenduizend aanwezigen", zegt Sven Van den Abbeele, kersvers communicatiemanager bij Beerschot Wilrijk. "Dat is vergelijkbaar met de opkomst bij een goede competitiematch. De tickets vlogen eigenlijk sneller de deur uit dan verwacht. Vanochtend (gisteren, red.) startte de online reservatie en veertig minuten later was de eerste tribune - goed voor 4 500 personen - al volgeboekt."





De rest van de beschikbare kaartjes was tegen gisteravond de deur uit. Beerschot Wilrijk huurde prompt een paar extra tv-schermen in. "We hadden een optie op enkele bijkomende schermen en die hebben we meteen gelicht", gaat Sven Van den Abbeele verder. "Daarnaast zijn de nodige praktische regelingen getroffen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Er komt wat bij kijken, maar we hebben alles onder controle."





Aangezien de tickets voor zaterdag gratis werden verdeeld, zal Beerschot Wilrijk niet echt rijk worden van deze 'extra' thuiswedstrijd. Schermen huren kost immers ook geld. "Voor de inkomsten moeten we dit niet doen, maar voor onze trouwe supporters doet de club graag deze inspanning", besluit spreekbuis Van den Abbeele.





Solden in fanshop

De fanshop van Beerschot Wilrijk zet nog eens alles op alles komende zaterdag, de 'dag van de waarheid' voor de titel in 1B. Supporters die met de combi-bus naar Cercle Brugge rijden én de fans die de wedstrijd op groot scherm op het Kiel volgen, kunnen vanaf 16 uur nog snel wat sjaals, truitjes en andere paars-witte hebbedingen kopen. En het is solden: iedereen met een ticket voor Brugge of het Kiel krijgt de helft korting op zijn aankoop. (KDC/PHT)