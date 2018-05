Negende editie van Sint-Andriesrun 15 mei 2018

Op zondag 3 juni vindt de negende Sint-Andriesrun plaats. Sportievelingen ontdekken tijdens de loop de leukste plekjes van de wijk. Voor de kleinsten is er een kidsrun, en voor de liefhebbers een Bromptonrace met de bekende plooifietsjes. Muziek en randanimatie zorgen voor de nodige sfeer. Die twee en halve kilometer lopen was nog nooit zo gemakkelijk. De Sint-Andriesplaats is de centrale locatie van de run. Elke wedstrijd start en eindigt daar, en er is ook animatie voor jong en oud. (BJS)