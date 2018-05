Negationisme op werkvloer: "Hitler is nog te braaf geweest" 02 mei 2018

02u24 0 Antwerpen "Hitler is nog te braaf geweest en het vergassen van Joden is slechts een detail in de geschiedenis." Die uitspraak komt Patrick G. (55) uit Antwerpen duur te staan. Hij is veroordeeld op basis van de negationismewetgeving en kreeg 5 maanden cel.

Een verantwoordelijke van een havenbedrijf stapte eind 2016 met twee filmpjes naar de politie. Telkens dook werknemer Patrick G. (55) uit Antwerpen op. In het eerste filmpje was te zien hoe G. op een parking op de Scheldelaan aan collega's twee vuurwapens toont. In het andere filmpje werd G. in de refter gefilmd. "Hitler is nog te braaf geweest en het vergassen van Joden is slechts een detail in de geschiedenis", zegt G. in het beeldfragment. Op het einde roept een collega dat G. moet stoppen: de man kan de uitspraken niet meer kan aanhoren.





Patrick G. verdedigde zich door te zeggen dat zijn collega's hem die uitspraken ontfutseld, nadat een discussie over de Tweede Wereldoorlog hoog was opgelopen. "Dit is een afrekening", luidde het.





De rechtbank vond het bewezen dat Patrick G.'s uitspraken in strijd zijn met de negationismewetgeving. De man is ook schuldig aan inbreuken op de wapenwetgeving: tijdens een huiszoeking had de politie 9 wapens gevonden, slecht twee daarvan waren vergund. G. kreeg 5 maanden cel en een boete van 300 euro.





Gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij. "Er zijn in ons land niet veel uitspraken op basis van de negationismewet", reageert Unia-directeur Els Keytsman. "Maar niemand mag de ogen hiervoor sluiten. Respect voor elkaar is een hoog goed. Als dat niet vanzelf komt, dan zijn er wetten in dit land waarmee de rechter aan de slag kan."





Volgens Mounir Souidi, de advocaat van Patrick G., is de kans groot dat er hoger beroep komt (BJS)