Neergestoken man zet Linkeroever op stelten Politie houdt klopjacht na afrekening tussen criminelen Patrick Lefelon

19 februari 2019

18u57 0 Antwerpen Een hevig bloedende man die apotheek Multi Pharma kwam binnengestrompeld, heeft gistermiddag voor een klopjacht op en rond de Blancefloerlaan gezorgd. De politie spoorde de messentrekker op in een leegstaand gebouw maar de vogel bleek gevlogen. Alles wijst erop dat het om een afrekening tussen criminelen ging.

Apotheek Multi Pharma op de hoek van de Blancefloerlaan en de Waterhoenlaan werd gistermiddag plots verrast door een verwarde man die met een doek tegen een hevig bloedende wonde aan zijn been. Hij beweerde dat hij beschoten was. De apothekers belden de hulpdiensten. De eerste ploeg van de politie legde een knelverband aan. Even later pikte een ambulance en een MUG-team de gewonde op.

Aanvankelijk dacht iedereen aan een verkeersagressie waarbij iemand schoten zou gelost hebben. De politie stuurde zijn twee SRT-teams ter plaatse omdat de ‘schutter’ mogelijk in de buurt zou verschanst zitten.

Lunchen in camionette

Twee medewerkers Tim en Olaf van de bewegwijzeringsfirma Sign vertelden de politie echter een ander verhaal. “We hadden net onze middagpauze en zaten in de camionette te lunchen. Aan de overkant van de straat zat een Afrikaanse man met een rugzak tussen twee geparkeerde wagens. Hij zat op zijn hielen. ‘Wat doet die daar?’, zegden wij nog tegen elkaar. Even later kwam een blanke jongeman in joggingbroek voorbij gewandeld. Hij was ter hoogte van de man die tussen de auto’s zat. Even keek hij opzij en spurtte dan hard weg. De Afrikaanse man liep achter hem aan. Dan verdwenen zij achter de hoek en waren zij uit ons zicht.”

De politie volgde een bloedspoor dat via een steegje naar het binnenplein van het leegstaande gebouw liep. Daar kamden de SRT-teams de buurt uit maar de verdachte was nergens te zien. Ook het nazicht op de politiecamera’s in de buurt leverde geen spoor op.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Het slachtoffer is een veertigjarige man die een messteek in het been heeft gekregen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. Vermoedelijk werd hij gestoken met een keukenmes. Hij verkeert niet in levensgevaar en kon al een eerste keer verhoord worden. De man is gekend bij politie en gerecht.”

Afrekening

Voorlopig ziet het ernaar uit dat het incident eerder een afrekening is tussen criminelen. De aanleiding blijft onduidelijk. Het slachtoffer gaf tijdens de eerste ondervraging een verwarde uitleg.

Het slachtoffer is een cliënt van advocaat Johan Platteau. De familie stelde hem gisteren op de hoogte van de steekpartij. “Mijn cliënt is inderdaad gekend bij justitie. Hij is een kleine crimineel met wat diefstallen op zijn kerfstok. De man heeft al een moeilijk leven achter zich. Jammer dat hij hier het slachtoffer wordt van een agressie.”