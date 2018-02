Neen, schaken is niet ouderwets 08 februari 2018

Het Felixpakhuis werd gisteren ingenomen door kinderen tussen zes en twaalf jaar oud voor het jaarlijkse Antwerpen Schaakt. Het team van Stedelijke Basisschool Via Louiza zet al zes jaar op rij zijn schouders onder dit toernooi. Zij geloven dat een spelletje schaak een positieve invloed heeft op de leer- en zelfontwikkeling van kinderen. Drie keer per week organiseren juf Kim en juf Tanya schaaklessen tijdens de middagpauze. En het gaat om veel meer dan enkel het spelletje. "Soms helpt het hen ontspannen of vinden ze dat ze door te schaken sterker worden in wiskunde. Maar ze leren tijdens het schaken ook beslissingen nemen en dat is belangrijk voor later", vertelt juf Tanya. Meester Julian van schaakclub Brasschaak begeleidt op maandag schaaklessen in de eerste en de vierde klas. Ook na school is er nog een schaakgroep. En een groot misverstand over schaken willen deze kinderen allemaal alvast de wereld uithelpen: schaken is niet saai! (ADA)