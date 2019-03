Neef van wijlen Jan Hoet stelt na 10 jaar van verfijnen eigen werk voor ADA

18 maart 2019

16u53 0 Antwerpen “Er zit potentieel in.” Met die gevleugelde woorden omschreef wijlen kunstpaus Jan Hoet het werk van zijn neef Mathis Hoet. Na tien jaar onderzoek zet de jongeman nu zijn eerste stappen buiten zijn atelier met een eigen pop-uptentoonstelling.

Hoet. Het is een naam die in de wereld van de kunsten geen belletjes maar klokken doet rinkelen. Het kan een zegen zijn die naam te dragen maar het brengt meteen ook hoge verwachtingen met zich mee. Iets wat Mathis Hoet, neef van wijlen kunstpaus Jan Hoet, maar al te goed beseft. Al tien jaar is hij bezig met het verfijnen van zijn eigen kunstwerken en pas nu vindt hij de tijd rijp om met zijn werk naar buiten te komen.

“De eerste keer was in november vorig jaar in de Kloosterstraat. Je kan mijn werk omschrijven als modern-abstract en het is een mengeling van schilderkunst met fotografie. Het onderzoek duurde zo een tien jaar en pas nu ben ik tot het punt gekomen dat ik mijn werk wil laten zien aan de buitenwereld. Dit is een enorme stap die je zet”, vertelt Mathis.

“Strenge nonkel”

“Zeker met zo een strenge nonkel”, lacht Mathis. Jan Hoet zag het werk van zijn neef één keer en omschreef het als “er zit potentieel in.” Of de bekendste kunstkenner van België gelijk zal krijgen, zal afhangen van Mathis’ tweede pop-uptentoonstelling die vandaag opent in de Leopoldstraat.

“De tweede tentoonstelling is altijd erg belangrijk. Niet alleen om nieuwe mensen aan te trekken maar ook om te bevestigen wat je tijdens je eerste tentoonstelling hebt neergezet”, weet Mathis. “Maar ook als het niet zou aanslaan, dan blijf ik doorgaan.” Een label om het werk van Mathis Hoet plakken, is moeilijk, zelfs voor de kunstenaar zelf. “Ik dring de toeschouwer niets op. Hij of zij krijgt de kans om het werk te interpreteren en er een betekenis aan te geven.”

De galerij is open van maandag tot dinsdag en van donderdag tot zaterdag van 11 uur tot 17 uur in de Leopoldstraat 53, 2000 Antwerpen.