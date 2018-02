Neef helpt drugsbende strafdossier stelen 27 februari 2018

03u04 0 Antwerpen Drie leden van de familie S. uit Borgerhout, beter bekend als de drugsbende Mixers, moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen voor de diefstal van een gerechtelijk dossier.

In september vorig jaar kwamen twee mannen een gerechtelijk dossier inkijken op de rechtbank in het Antwerpse justitiepaleis. Zij hadden een lege sportzak bij. Eén van de mannen moest 's anderendaags voor de raadkamer verschijnen. Tegen zijn familie loopt een onderzoek naar drugshandel en het witwassen van drugswinsten.





De mannen geven na een tijdje een deel van het dossier terug. De andere mappen staken zij in hun sportzak en wandelden ermee naar buiten.





De griffie stelde de diefstal van het strafdossier pas enkele uren later vast. De politie rukte onmiddellijk uit voor huiszoekingen bij de familie S. Dat leverde niets op. Uiteindelijk bood neef Mounir S. zich spontaan aan bij het gerecht. Later werd ook Abdelkader S. opgepakt. Hij zit nog atlijd in de cel. Het gerecht heeft ook kopstuk Aziz S. in verdenking gesteld voor de diefstal van het dossier. Mogelijk gaf hij de opdracht aan zijn twee andere familieleden. Aziz S. is al sinds 2016 op de vlucht.





De raadkamer besliste gisteren om de drie leden van de familie S. door te verwijzen naar de strafrechtbank. Advocaat Xavier Potvin: "Mijn cliënt Mounir S. heeft zijn rol in de diefstal van het dossier toegegeven. Wat de rol van de twee andere familieleden is, is voor ons minder duidelijk."





De familie S. loopt al jaren in de kijker van politie en gerecht. In het voorjaar van 2016 sloeg de federale gerechtelijke politie nog eens toe. Enkele jongere broers van de familie S. werden gearresteerd. De grote jongens, onder wie kopstuk Aziz S., waren al gevlucht voor de politie hen te pakken kreeg. (PLA)