Nee, deze baby's zijn niet echt POPPENBEURS IN ANTWERP EXPO VERWACHT BEZOEKERS VAN RUSLAND TOT VS DIETER LIZEN

14 april 2018

02u48 0 Antwerpen In Antwerp Expo maken meer dan 130 standhouders zich op voor een grote poppen- en berenbeurs. Sommige poppen zien er zelfs even schattig uit als echte baby's. Met een kostprijs tot 3.000 euro zijn ze dan ook niet bedoeld voor kinderen maar wel als speelgoed voor volwassenen. Alleen al het inkleuren kan twee weken duren.

Wie de siliconen poppen van Cornelie-Byoux voor het eerst ziet, zou bijna zweren dat het echte baby's zijn. Alles klopt: de afmetingen, het babyhaar, de bijna doorzichtige huid en de rimpeltjes van een pasgeboren ukje. "We hebben verschillende soorten: van full body siliconen baby's tot poppen met enkel siliconen ledematen en hoofdje. De full body's zijn het duurst en kunnen tot 3.000 euro kosten, maar het duurt dan ook een dikke maand om er eentje helemaal af te werken", zegt Lia Bottema, eigenares van het poppenbedrijf en zelf grootmoeder.





Psychopaint

Alleen al het inkleuren van de poppen in 5 tot 10 laagjes kan twee weken duren. "De verf die we aanbrengen, heet psychopaint, een duidelijke verwijzing naar de horrorstudio's in Hollywood die het spul ook gebruiken", zegt zus Miriam, verantwoordelijk voor de mallen en kleuring. Van de meeste poppen worden er niet meer dan 20 stuks gemaakt, omdat de siliconen in een mal gegoten worden en die mal kan maximaal twintig keer gebruikt worden. Het haar op de poppen is geen echt mensenhaar. "Babyhaar kan je niet kopen en gewoon mensenhaar is te grof. We gebruiken daarom het haar van mohair geiten. Zeer duur, maar het enige haar dat in de buurt komt van echt babyhaar." De organisatie verwacht 2.000 bezoekers uit onze buurlanden maar ook uit de VS, Rusland en zelfs Saudi Arabië. De poppenverzamelaars vormen samen een hechte community. "Daar zitten anno 2018 heel veel jonge vrouwen bij, twintigers en dertigers die sparen om een pop te kunnen kopen. Schrik ook niet als je ze hier morgen allemaal met een kinderwagen met daarin een siliconen baby ziet rondparaderen. Het is een stukje show, waarbij iedereen op zoek gaat naar de mooiste, meest exclusieve modellen en leukste kleertjes die niemand heeft", zegt Suzan Wolters, die samen met haar moeder al 40 jaar poppenbeurzen organiseert.





Tot 14.000 euro

Wie echt een goed gevulde beurs heeft kan ook een antieke pop op de kop tikken. De prijzen variëren enorm. De goedkoopste vind je voor 150 euro, maar voor een echte antieke porseleinen pop uit 1880 in perfecte conditie en originele verpakking tel je al gauw 10.000 tot 14.000 euro neer. Op de beurs vind je ook alles voor poppenhuizen en die zijn helemaal niet duf meer. Van een Eames loungechair tot een Warhol voor aan de muur, alles vind je hier in miniatuur. Marivi biedt zelfs handgeschilderde Prada-handtasjes aan op poppenmaat.