Nederlandse wegpiraat van straat gehaald 25 juni 2018

Een personenwagen reed zaterdagochtend met een hoge snelheid over de Ossenmarkt in de studentenbuurt. De bestuurder bracht andere weggebruikers ernstig in gevaar en negeerde de verkeerssignalisatie. Een wijkinspecteur van het zorggebied West van de lokale politie kreeg de situatie in de gaten en deed de auto stoppen voor controle.





De bestuurder negeerde de bevelen van de inspecteur en vluchtte opnieuw met hoge snelheid weg in de richting van Oudaan. De wagen was even uit het zicht verdwenen maar kon wat later door een cameraoperator aan de Minderbroedersrui opnieuw in beeld gebracht worden. Meteen werden er nog een aantal interventieteams aangestuurd.





Positieve speekseltest

Uiteindelijk kon de vluchtende wagen tot stilstand gebracht worden in de Nationalestraat. Zowel de wagen als de bestuurder werden aan een grondige controle onderworpen. De bestuurder was onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af. Bij de controle werd de Nederlander van 29 jaar ook nog eens agressief. Hij werd geboeid en na een bloedproef in het ziekenhuis overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (BSB)