Nederlandse vriendinnen verkracht op hotel, daarna beroofd van hun gsm en geld

Vier jongeren riskeren tot 10 jaar cel Redactie

08 november 2018

19u22 Antwerpen Twee Nederlandse vriendinnen hebben al hun moed bijeengeraapt om vrijdag op de rechtbank te getuigen over hoe zij slachtoffer werden van een vreselijke groepsverkrachting. Op de beklaagdenbank zitten vier jonge Antwerpenaars van Afrikaanse afkomst. Zij riskeren tot 10 jaar cel.

Het weekendje Antwerpen van twee vriendinnen uit de Nederlandse studentenstad Leiden draaide uit op trauma dat zij nog lang zullen meedragen. Zij hadden op 16 maart een kamer gehuurd in een hotel in de buurt van het Mechelseplein. ‘s Avonds gingen zij feesten in club Roxy en leerden er enkele Afrikaanse jongens kennen. Er werd gedanst en ook flink gedronken.

De lijdensweg van de twee vriendinnen begint wanneer Mohamed S. (23) en zijn vriend Lamine N. (20) met hen in het hotel aankomen. Mohamed S. pakt één meisje mee naar de douche. Ondanks haar protest verkracht hij haar. Zijn vriend Lamine N. bepotelt het andere meisje op bed. “Laat mij gerust, ga weg.” Lamine N. reageert met: “Nog eventjes.” Zij probeert hem te ontmoedigen door te zeggen dat zij lesbisch is. Lamine N. laat zich niet van zijn stuk brengen en verkracht haar.

Wat later wisselen de twee jongens van plaats. Hun DNA-sporen zijn bij de beide Nederlandse slachtoffers teruggevonden.

Na verloop van tijd komen nog twee vrienden de hotelkamer binnen. Zij zijn binnengelaten door Mohamed S. Ook deze twee jongeren vieren hun lusten bot op de meisjes. Van de derde jongen Tijani D. (20) worden DNA-sporen op één meisje gevonden.

Van de vierde dader Eliel B. (21) worden geen DNA-sporen gevonden. Zijn vrienden getuigen echter dat hij beide meisjes met zijn handen heeft bepoteld. De man bekent dat maar voegt eraan toe: “Met je vingers kan je geen seks hebben met een meisje.”

Twee jongens pikken naderhand de iPhone van één van de meisjes en halen 100 euro uit hun portefeuilles.

Niet gedrogeerd

Na de feiten beweren de meisjes dat zij slaperig werden naargelang de nacht vorderde. Hadden de jongens iets in hun drank gedaan en hen zo gedrogeerd? Die piste is uitvoerig onderzocht maar er zijn geen sporen van drugs of slaapmiddelen gevonden.

De vier verdachten legden gedeeltelijk bekentenissen af. Onder meer initiatiefnemer Mohamed S. stelde aanvankelijk dat de Nederlandse meisjes toestemden voor seks. Hij gaf achteraf wel toe dat zij verschillende keren “neen” hadden gezegd.

Advocaat Liliane Verjauw die de twee Nederlandse vriendinnen bijstaat, vraagt de rechtbank om het proces achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Is dat het geval, dan zal de rechter enkel zijn vonnis in openbare zitting uitspreken. De uitspraak wordt over een maand verwacht. Voor verkrachting riskeren de jongens tot 10 jaar cel.