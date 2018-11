Nederlandse tv-ster Frank Masmeijer zit liever in vieze Antwerpse cel dan in rechtszaal Patrick Lefelon

16 november 2018

18u34 1 Antwerpen De Nederlandse tv-ster Frank Masmeijer (57) weet niet wat hij wil. Eerst verzet hij zich met hand en tand om in België opgesloten te worden in de “mensonterende” gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat. Gebeurt dat toch, dan blijft hij liever in zijn overbevolkte en vieze cel zitten in plaats van naar het Antwerpse hof van beroep te komen.

Masmeijer was vanmorgen de grote afwezige op het drugsproces met een dertigtal verdachten. Ook de Nederlandse pers, die de strapatsen van Masmijer op de voet volgt, bleef dan maar thuis.

Een gemiste kans, want de advocaat-generaal zette haarfijn uiteen waarom de uitleg van Masmeijer – “ik ben erin geluisd”- niet kan kloppen. Masmeijer werd in oktober 2014 door een drugsbende ingeschakeld om een partij van 467 kg cocaïne, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de haven. De cocaïne heeft een straatwaarde van 23 miljoen euro. De advocaat-generaal liet het bedrag bij herhaling vallen in zijn betoog.

De zending met cocaïne kwam op 5 oktober 2014 in Antwerpen aan. De dagen nadien ondernamen Masmeijer en zijn handlangers minstens drie pogingen om de partij bananen op te halen aan de terminal van Belfruco.

In elkaar getimmerd

Masmeijer werd na de tweede mislukte poging door de kopstukken van de bende in elkaar getimmerd. Speurders die één van de kopstukken schaduwden, zagen dat incident voor hun ogen gebeuren. Zij grepen niet in om het onderzoek niet te verbranden. Pas bij de vierde poging om de drugs op te halen, werd iedereen gearresteerd.

De openbare aanklager ziet weinig redenen voor de rechters in beroep om de 8 jaar celstraf en de 48.000 euro boete van Frank Masmeijer te milderen. Ook voor alle andere verdachten vraagt de advocaat-generaal een bevestiging van de straffen. Het proces gaat verder op 29 november met de pleidooien van de verdediging.