Nederlandse steden kijken richting Antwerpen voor hun drugsproblematiek

22 november 2018

18u10 0 Antwerpen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen samenwerken met de Antwerpen om de drugscriminaliteit aan te pakken. In een gezamenlijke brief stellen de burgemeesters dat de ondermijning door drugshandel een kritisch punt nadert.

De Nederlanders kijken naar ons omdat net zoals in Rotterdam, de Antwerpse haven te kampen heeft met grootschalige smokkel van harddrugs. Samen met Antwerpen willen de steden de hele keten van drugscriminaliteit in kaart brengen. De burgemeesters zeggen verder dat de capaciteit om criminele netwerken bloot te leggen en aan te pakken beperkt is en dat baart hen zorgen, zeggen ze in een gezamenlijke brieg aan minister van justitie Grapperhaus. Zij vinden ook de beschikbare budgetten voor de problematiek ontoereikend.

“De relaties met Nederland zijn uitstekend, en dit initiatief bewijst opnieuw dat onze uitdagingen gelijk lopen. Los van ideologische voorkeuren komen we ook steeds tot dezelfde oplossingen. Ik heb enorm veel respect voor mijn Nederlandse collega-burgemeesters die de problemen benoemen maar ook samen met Antwerpen het voortouw willen nemen in de strijd tegen de ondermijnende handel en criminele netwerken. We hebben de voorbije jaren flink geïnvesteerd in de relaties met onze Noorderburen en onze veiligheidsdiensten ontmoeten elkaar dan ook geregeld. Dat netwerk creëert uiteraard vertrouwen. Onze samenwerking zal in de toekomst dus ook enkel maar sterker worden”, zegt burgemeester Bart De Wever.