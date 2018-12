Nederlandse proefkonijnen voor poliovaccin gezocht Dieter Lizen

26 december 2018

20u42 0

De Universiteit Antwerpen zoekt dringend 30 Vlaamse Nederlanders die willen meedoen aan een test voor een poliovaccin. Vorig jaar werden de proefpersonen nog een maand opgesloten in quarantaine bij Poliopolis, nu is dat niet nodig. Antwerpenaren die in Nederland zijn opgegroeid, zijn als kind ingeënt tegen polio met het ‘dode’ vaccin. Daarom zijn zij de ideale proefpersonen om nu het ‘levende’ vaccin uit te testen.

De Belgische deelnemers aan de test waren snel gevonden, maar de Nederlanders blijkt een ander paar mouwen. Wellicht worden ze afgeschrikt omdat ze drie maanden niet naar Nederland mogen afreizen, uiteraard vervelend tijdens de kerstdagen. Omdat in Nederland inenting tegen polio niet verplicht is, willen de onderzoekers het risico op verspreiding van polio uitsluiten. Deelnemers moeten ook stalen nemen van hun eigen stoelgang, maar worden daar wel telkens voor betaald. In totaal kan deelname aan het programma 750 euro opleveren. De onderzoekers hopen snel voldoende mensen te vinden. Anders komt het onderzoek, met als einddoel het wereldwijd uitroeien van polio, in gevaar. Bij ons komt polio niet meer voor, maar in landen als Congo, Afghanistan en Pakistan zijn er soms nog kleine epidemiehaarden. Het klassieke drinkbare vaccin is niet meer geschikt voor het indijken van die kleine epidemieën die in uitzonderlijke gevallen kunnen ontstaan door mutaties van het poliovaccin.