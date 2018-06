Nederlandse pers staat voor joker op drugsproces 08 juni 2018

De Nederlandse ex-televisiester Frank Masmeijer hoeft zich tot eind dit jaar geen zorgen te maken. De kans dat hij in 2018 wordt gearresteerd, is nihil. Hij is veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van 476 kg cocaïne, maar heeft beroep aangetekend. De rechtszaak in beroep kende gisteren een valse start. De voltallige Nederlandse pers droop teleurgesteld af.





De drugszaak tegen 47 verdachten raakte in Nederland vooral bekend als de zaak Masijmeijer. Voormalig tv-vedette Frank Masmeijer die al jaren in het Antwerpse woont, had zelf een drugstrafiek met 476 kg cocaïne opgezet. Hij liep echter grandioos tegen de lamp toen hij de drugs,verstopt in een lading bananen, op de fruitterminal van BNFW ging ophalen. Hij kreeg 8 jaar cel, maar houdt tot vandaag vol 'erin geluisd' te zijn.





Masmeijer vluchtte naar Nederland. De rechtbank beval zijn onmiddellijk aanhouding, maar het Antwerpse parket drong niet echt aan op zijn opsluiting. De meeste van de 47 verdachten gingen samen met Masmeijer in beroep.





Dat proces startte gisteren. Frank Masmeijer daagde echter niet op. Allicht uit schrik dat hij op het gerechtshof in de boeien zou worden geslagen en de nacht in de gevangenis zou moeten doorbrengen. De Nederlandse cameraploegen waren eraan voor de moeite. Bovendien startte het proces met anderhalf uur vertraging omdat er geen tolk Albanees beschikbaar was.





Het hof van beroep had in januari beslist om drie volle dagen in juni voor de zaak uit te trekken. Na wat trek- en duwwerk van de advocaten werd de zaak uitgesteld naar 16, 29 en 30 november en 6 december. De uitspraak volgt dan begin 2019. (PLA)