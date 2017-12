Nederlandse inbrekers opgepakt in haven 02u35 0

Het Antwerpse gerecht heeft woensdag drie Nederlanders overgeleverd aan het gerecht in Nederland. De drie mannen hadden afgelopen weekend een woninginbraak gepleegd in het Nederlandse Kapelle. De verdachten werden betrapt en werden achtervolgd door de Nederlandse politie. Tijdens de achtervolging over de snelweg richting Bergen-op-Zoom werden zelfs snelheden van 200 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk verliet het trio de snelweg ter hoogte van de Rozemaai. De Nederlandse politie verloor het zicht op de vluchtwagen in het Antwerpse havengebied, maar de collega's van de havenpolitie en de lokale politie konden de wagen uiteindelijk aantreffen. De drie verdachten, twee twintigers en een 43-jarige, werden opgepakt en zijn woensdag uitgeleverd aan Nederland. De 43-jarige man heeft verder nog een gevangenisstraf van 120 dagen tegoed. Ook moet hij nog ruim 20.000 euro aan schadevergoeding betalen en wordt hij nog gezocht door de Limburgse politie voor een onderzoek naar een inbraak. (VTT)