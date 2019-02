Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer blijft in de cel Antwerpse hof van beroep wijst verzoek tot voorlopige invrijheidstelling af BJS

18 februari 2019

17u41 0 Antwerpen Het hof van beroep in Antwerpen heeft maandagochtend het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van Frank Masmeijer afgewezen. De Nederlandse ex-televisiepresentator staat terecht voor zijn aandeel in de invoer van een grote partij cocaïne.

Het Antwerpse hof van beroep zou begin deze maand uitspraak doen in de zaak tegen Masmeijer en een 35-tal andere beklaagden, maar de debatten worden op 25 april heropend. Masmeijer, die 8 jaar cel riskeert, hoopte maandagochtend via een verzoekschrift op vrije voeten te komen, maar ving bot. Het hof vreest dat hij zich aan de Belgische rechtsgang zal onttrekken en vindt dat hij in de cel moet blijven.

Eind 2017 werd Frank Masmeijer door de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen veroordeeld tot 8 jaar cel en een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De ex-presentator vond die straf té hoog en tekende beroep aan.

In afwachting van het hoger beroep verbleef Masmeijer in Nederland. Omdat hij geen geheim maakte van zijn verblijfplaats en de zaak nog behandeld moet worden, liet de Belgische justitie hem daar lange tijd met rust. Maar afgelopen najaar werd Masmeijer plots opgepakt in een hotel in Breda. Het zat de Belgische justitie dwars dat hij feestvierend was gesignaleerd in Spanje. Sindsdien zit Masmeijer vast in een Belgische cel.

Masmeijer was in de jaren tachtig en negentig bekend als het gezicht van de Nederlandse zender NCRV. Hij presenteerde er grote showprogramma’s zoals ‘De helemaal op je eentje’-show en ‘De Holidayshow’. In 1994 kwam hij in opspraak omdat hij vrienden het programma zou hebben helpen winnen.