Nederlands-Turkse moeder en dochter in gesprek op het toneel 22 februari 2018

Na een tournee in Nederland en New York, staat de traditioneel islamitische en overtuigd gehoofddoekte moeder Havva Oral samen met haar vrijgevochten dochter Nazmiye voor het eerst op de planken in België. In de theatervoorstelling Niet Meer Zonder Jou strijdt actrice Nazmiye Oral (46) met haar moeder over de kloof tussen de Nederlandse en Turkse cultuur. Het stuk werd ontwikkeld door Nazmiye op grond van haar eigen ervaringen. Nazmiye is vastberaden om haar autonomie te bevechten, terwijl ze weigert haar plek in de traditionele gemeenschap van haar moeder op te geven. Haar moeder is al even vastberaden zich niet van de wijs te laten brengen door haar dochter. Na een jarenlange onderlinge stilte wordt in het bijzijn van het publiek alles besproken: het maagdenvlies, het (gedwongen) huwelijk, seks, eer, kinderen, het geloof en homoseksualiteit. De voorstelling loopt op 24 en 25 februari in Het Oude Badhuis. (ADA)