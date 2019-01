Nederlands trio opgepakt aan drugsgevoelige kaai NBA

04 januari 2019

In de nacht van woensdag op donderdag zijn ter hoogte van kaai 188 in de Antwerpse haven drie Nederlanders van 19, 43 en 44 opgepakt. De beveiligingsfirma had de 19-jarige en de 43-jarige ’s nachts op de kaai betrapt. In de buurt wachtte de 44-jarige man op hen in een voertuig met Nederlandse nummerplaat. De politie werd verwittigd en drie mannen werden gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden voor lid van criminele organisatie en poging drugsuithaling. Dinsdag verschijnen de drie Nederlanders voor de raadkamer.