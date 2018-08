Natuurpunt: "Ruien openleggen als waterloop door de stad" 22 augustus 2018

Natuurpunt Schijnvallei zegt dat het een goede zaak is dat schepen Ludo Van Campenhout de Ruien wil gebruiken om water op te slaan. "Maar hij moet verder gaan en echt delen van de Ruien openen."





Naar aanleiding van het verleggen van rivier de Schijn voor de Oosterweelwerken, stelde Natuurpunt Schijnvallei eerder al enkele opties voor. "Je kan de Ruien, die er toch al liggen, gebruiken om de stad van water te voorzien. Maar je moet de Ruien dan ook echt openmaken zodat het contact met het water terugkomt. Mensen hebben daar nood aan en water werkt ook verkoelend in een stad," zegt Jens Verwaerde, voorzitter van Natuurpunt Schijnvallei. Natuurpunt ziet wel meer voordelen in het openleggen van de Herentalse Vaart die nog steeds onder de Plantin en Moretuslei loopt. Die vaart kan namelijk het overtollig water rechtstreeksvan Het Schijn in het Stadspark laten lopen. "Momenteel wordt heel wat water uit het Schijn overgepompt naar het Lobroekdok. Maar als de Herentalse Vaart weer opengelegd wordt, heb je een rechtstreekse verbinding met het Stadspark. Zo is ook de vijver van het Stadspark ontstaan." De stad bekeek eerder al die optie, maar zegt dat er te veel onteigeningen zouden moeten gebeuren. "Dat lijkt me een misvatting, openleggen betekent niet noodzakelijk dat elk stuk open ligt, wel dat er een vrije stroom van water kan zijn." (NBA)