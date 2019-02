Natuurgebied Blokkersdijk zoekt conservator Dieter Lizen

18 februari 2019

Natuurpunt Waasland is op zoek naar een halftijdse conservator voor het natuurgebied Blokkersdijk op Linkeroever. Die moet niet enkel brochures maken over het natuur- en wandelgebied maar ook specifieke vogel-, planten en diersoorten in kaart brengen. Om in aanmerking te komen voor de job moet je wel een diploma hoger onderwijs hebben. Wie een beetje handig is met een kettingzaag en bosmaaier en het leuk vindt om mensen door het natuurgebied te gidsen heeft ook een streepje voor. Het natuurgebied Blokkersdijk op Linkeroever beslaat 50 tot 100 hectare vlakbij de Schelde en de haven. Het is een broedplaats voor vogels en bestaat voor de helft uit water. Wie droomt van deze groene job kan contact opnemen met Jef Vandewiele van Natuurpunt Waasland via jef.vandewiele@skynet.be .