Nationale staking: grote Antwerpse bedrijven dicht, 70 à 80 procent van haven plat BJS / DILA / BSB

13 februari 2019

08u29 0 Antwerpen Volgens de socialistische vakbond ABVV wordt de stakingsoproep in heel wat grote bedrijven in de provincie Antwerpen massaal opgevolgd. Bij Atlas Copco en Coca-Cola in Wilrijk en bij Agfa in Mortsel zou er niet worden gewerkt. Umicore in Hoboken draait op veiligheidsniveau. De activiteiten in de Antwerpse haven liggen voor 70 à 80 procent stil. Ook het openbaar vervoer ondervindt grote hinder: op de 14 lijnen in Antwerpen zijn amper 9 trams uitgereden.

Zoals de vakbonden van tevoren hadden verwacht, wordt de stakingsoproep in veel Antwerpse bedrijven door zowat alle werknemers opgevolgd. “De stakingsbereidheid is bij veel bedrijven enorm groot”, zegt algemeen diensthoofd Marina Van den Bulck van ABVV Antwerpen. “We zien die bereidheid bij sommige bedrijven voor het eerst, zoals bij ESAS en Galva Power.”

Grote bedrijven als Coca-Cola en Atlas Copco, beide in Wilrijk, zijn volledig dicht woensdagochtend. “De vakbonden hebben er wel stakersposten opgezet, maar die zijn eerder symbolisch en om te informeren”, zegt Van den Bulck. Bij Coca-Cola hebben vrachtwagenchauffeurs hun trucks voor de ingang geparkeerd, om te beletten dat er uitgereden zou worden.

Ook de fabriek van beeldvormingsgroep Agfa in Mortsel ligt grotendeels stil. Werknemers houden toezicht dat de poorten gesloten blijven.

In de Antwerpse haven zijn de gevolgen van de staking voelbaar. Er worden geen schepen geladen of gelost omdat de meeste dokwerkers het werk hebben neergelegd. De vakbonden werken er met ‘vliegende piketten’.

Volgens havenschepen Annick De Ridder ligt 70 à 80 procent van de haven plat. “De staking heeft enorme impact op één van de grootste economische motoren van dit land om van internationale imagoschade nog te zwijgen. Ik betreur deze actie. Als er bezorgdheden zijn, kies dan voor dialoog in plaats van naar het stakingswapen te grijpen.”

Zoals verwacht, ondervindt het openbaar vervoer woensdag ook grote hinder als gevolg van de nationale staking. Aan de stelplaats in Zurenborg (Berchem) hebben vakbondsmilitanten een stakingspiket ingericht.

Update De Lijn: Volgens Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn rijden op het Antwerpse tramnet vrijwel geen trams: op de 14 lijnen zijn er 15 trams uitgereden. Tramlijnen 2, 3 en 7 hebben telkens drie trams, op lijnen 4, 6 en 15 rijdt niets. Lijnen 5, 8, 9, 10 en 24 moeten het stellen met één of twee trams. Op de stadsbuslijnen (1, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30 en 33) rijden één of helemaal geen bussen. Ook elders in de provincie rijden nauwelijks bussen. De Lijn raadt ook aan alle concertgangers voor Ennio Morricone in het Sportpaleis aan om naar een alternatief te kijken qua vervoer, want ze verwachten geen verbetering voor de avondspits.

Een derde lagere scholen stad gesloten

De staking heeft ook gevolgen voor de diensten van de stad Antwerpen. De dienstverlening aan de loketten is beperkt, de wachttijden kunnen oplopen.

De huisvuilophaling van afgelopen nacht en van vandaag is sterk vertraagd op het Eilandje en in Merksem, Wilrijk, Antwerpen 2060 en een deel van Borgerhout. Ook de lediging van de sorteerstraatjes verloopt vertraagd. De grote verkeersassen in de binnenstad werden deze nacht niet-selectief opgehaald.

De stad vraagt aan haar inwoners om indien mogelijk restafval, papier en karton, GFT en PMD terug binnen te nemen. Om de straten zo snel mogelijk terug proper te krijgen wordt wat buiten blijft staan niet-selectief in één huisvuilwagen opgehaald.Sluikstort ophalen en papiermanden leegmaken wordt vandaag niet gedaan. De meest vuilgevoelige locaties worden vandaag prioritair proper gemaakt. De containerparken van de stad zijn gesloten, net als de bibliotheken Permeke en Kielpark in Antwerpen, Couwelaar en Arena in Deurne en Maantje in Merksem zijn toe. Bibliotheek Uithuis (Hoboken) is maar open tot 12 uur. Ook Bib Bist (Wilrijk), Driehoek (Ekeren) en Bib Brederode (Antwerpen) zullen vroeger sluiten. De rest is gewoon open.

Het MAS, het Middelheimmuseum en het Red Star Line Museum zijn slechts gedeeltelijk open. Het Rubenhuis, het Museum Plantin-Moretus en het Letterenhuis blijven gesloten. Het MoMu en FOMU zijn tijdelijk gesloten. Enkel zwembad Groenenhoek is open, de andere zijn gesloten. Scholen of clubs kunnen wel terecht in zwembad Wezenberg (Antwerpen), Plantin (Borgerhout), Arena (Deurne), Park Van Merksem (Merksem) en Ieperman (Wilrijk).Ijspiste Ruggenveld en openluchtcentrum Ter Beke zijn eveneens gesloten.

Van de 21 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 2 open, 12 gedeeltelijk open (dus niet voor alle leefgroepen) en 7 gesloten. Alle ouders werden van tevoren verwittigd. Bij het Stedelijk Onderwijs is ongeveer een derde van de basisscholen gesloten door de staking. De kinderen die toch naar school komen, worden opgevangen op de school zelf of in een naburige school. Ouders en verzorgers zijn op de hoogte gebracht met een brief. dienstverlening in de sociale centra Merksem (Lambrechtshoekenlaan 211, 2170 Merksem) en De Vondel (Boerhaavestraat 20, 2060 Antwerpen). In een aantal dienstencentra zijn de openingsuren beperkt.

Volgens een woordvoerder van de NMBS rijdt, in het kader van de minimale dienstverlening, bijna de helft van de treinen.

Ook de luchthaven van Deurne ligt plat. Tui besloot om haar vluchten om te leiden naar buitenlandse luchthavens. “We hadden vandaag slechts een vlucht normaal vanop Deurne. Die vlucht richting Murcia is dan vertrokken vanop Eindhoven. Om 22 uur woensdagavond gaat het Belgische luchtruim weer open en zal de situatie ook in Deurne normaliseren”, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van Tui.