Natalie maakt droom waar met verse granola ANTWERPSE VINDT VIA TV-PROGRAMMA 'LEEUWENKUIL' INVESTEERDERS DAVID ACKE

07 februari 2018

02u49 0 Antwerpen Natalie Vanderick verbaasde vriend en vijand en vooral zichzelf in het VIER programma Leeuwenkuil. De Antwerpse kwam er haar vers granolaontbijt voorstellen en overtuigde vijf bekende ondernemers. "Het is dankzij mijn kinderen dat ik die stap heb gezet. Zelf zou ik veel te onzeker zijn om mijn kans te wagen." Natalie haalt 100.000 euro aan boord en tonnen ervaring.

Het zal je maar overkomen. Je stapt zonder verwachtingen met je granolaontbijt een kamer binnen waar vijf gerenommeerde ondernemers klaar zitten om jouw product te beoordelen. En alle vijf zijn ze geïnteresseerd om mee in je verhaal te stappen. Het overkwam de Antwerpse Natalie Vanderick (45) in het VIER-programma 'Leeuwenkuil'.





"Ik viel compleet uit de lucht. Er waren een aantal scenario's waar ik me op had voorbereid, maar dit zat er niet bij", lacht Natalie, die naar eigen zeggen al blij was dat ze mocht deelnemen. "Ik ging naar daar met het idee om enkele nuttige tips te krijgen van de ondernemers. Maar ook niet meer dan dat. En plots heb je vijf ondernemers voor jou zitten die allemaal mee in het project willen stappen. Gek", vertelt ze.





Architecte

Natalie stopte als architect om haar droom achterna te gaan. "Ik ben nooit een ontbijter geweest, tot ik in New York een vers granolaontbijt leerde kennen. Dat was de max. In België kenden we dat niet, dus besloot ik het zelf op de markt te brengen."





Met 'I Just Love Breakfast' maakt Nathalie samen met een vriendin elke dag verse granola en verkoopt ze die aan een zeventig klanten. "Dat zijn vooral horecazaken als koffiebars en hotels, maar ook delicatessenzaken. Het gekke is dat wij via mond-tot-mondreclame bij klanten terecht komen. Die hebben zelf met ons contact opgenomen."





Ondertussen draait ze net geen 200.000 euro omzet per jaar. Hoewel Nathalie zelf zegt een erg beredeneerd iemand te zijn, ziet ze de toekomst toch groot. Al moest ze daarvoor wel haar twijfels aan de kant schuiven. "We merkten dat er zeker een markt is voor ons product, maar het kapitaal ontbrak om echt te groeien," vertelt ze. En daar wrong het schoentje lange tijd. "Ik was veel te onzeker om naar een financiële instelling te stappen. Ik heb geen achtergrond en geen ervaring. Daarnaast wilde ik ook geen financiële risico's nemen omdat ik nog altijd een gezin heb", verduidelijkt Natalie.





Dat ze de stap uiteindelijk zette, dankt ze aan haar kinderen. "Ik vertel mijn kinderen altijd dat je je dromen moet najagen. Op een dag waren zij het die mij dat zeiden. En toen dacht ik: je kan zulke dingen niet aan je kinderen zeggen en het zelf niet doen."





100.000 euro

Uiteindelijk koos Natalie voor Conny Vandendriessche en Jürgen Ingels. Zij pompen 100.000 euro in I Just Love Breakfast in ruil voor 25 procent van de aandelen. "Ik heb nog geen seconde spijt van mijn keuze. Ik koos puur op het gevoel voor hen. Achteraf wilde ik zo snel mogelijk samen zitten om ze te leren kennen. En het klikte meteen. Ze hebben al heel wat feedback en nuttige tips gegeven."