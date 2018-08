Nadine Peeters trekt PVDA-lijst in district 28 augustus 2018

Net als in 2012 trekt PVDA in het district Antwerpen met Nadine Peeters als lijsttrekker naar de verkiezingen. Ze wordt in de top-3 geflankeerd door districtsraadslid Raf Vandecasteele en nieuwkomer Mara De Belder, een psychologe.





Veiligere en beter onderhouden straten: dat is voor PVDA een van de speerpunten van het programma. Andere prioriteiten voor de marxistische partij zijn betaalbaar wonen en aandacht voor jongeren.





Na de top-3 bekleden vakman Sah Gulhan, juriste Anne Snijkers en sportief bediende Farid Darmach plaatsen 4, 5 en 6. Peeters toont zich ook blij met nummer 2 Raf Vandecasteele. "Raf is zeer actief in zijn wijk, werkt ook als stadsgids en bleek als vervangend districtsraadslid van grote waarde." (PHT)