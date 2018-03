Naar de crèche in oud klooster 30 maart 2018

In de Rerum Novarumlaan werd een voormalig kloostergebouw volledig verbouwd tot kinderdagverblijf Toverbos. De verhuis van het kinderdagverblijf uit de Terlindenhofstraat vond vorige week al plaats, nu konden geïnteresseerde ouders een kijkje komen nemen. De ouders kregen in aanwezigheid van schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud- alle informatie over deze nieuwe kinderopvanglocatie.





54 kindjes

Het nieuwe pand voldoet aan alle moderne normen en stimuleert de kinderen om ook de buitenomgeving te ontdekken. De leef- en verzorgingsruimtes bevatten grote ramen tot op het vloerniveau zodat er veel natuurlijk daglicht binnenvalt. Toverbos biedt plaats aan 54 kindjes van 0 tot 3 jaar. De kindjes worden opgevangen in 3 verschillende leefgroepen.





"Nu we de Barcelona-norm behaald hebben, blijven we verder werken aan voldoende en betaalbare kinderopvang. Dit doen we in de eerste plaats door privé-initiatieven te ondersteunen", vertelt schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud. "Het grootste probleem blijft om een goede ruimte te vinden om een kwalitatieve opvang uit te baten. Via de stedelijke infrastructuursubsidie kon vzw Amate dit kloostergebouw omtoveren tot kinderdagverblijf Toverbos. Daarnaast zorgt de stad er via de presubsidie voor dat deze opvangplaatsen ook betaalbaar zijn." Voor de totaalverbouwing gaf de stad een ondersteuning van 730.598 euro aan de vzw Amate. (DILA)