Na zoon nu ook vader opgepakt. Familie ontkent: “Als je zo opvliegend bent, hoe kun je dan samenwerken voor een bankroof?” Politie zoekt nog derde lid van Georgische familie M. Patrick Lefelon

08 februari 2019

18u20 0 Antwerpen Vader Kachaber en zoon Koba zitten op dezelfde lijn over de bankkraak op het BNP-Parisbasfiliaal op de Belgiëlei: “Niets mee te maken.” De Georgische-orthodoxe familie M. begrijpt niet wat haar overkomt. Toch moeten zowel vader als zoon in de gevangenis blijven. De speurders zijn ook nog op zoek naar een derde lid van de familie M.

Vrijdagmiddag krijgt de partner van vader Kachaber een telefoontje. Zij ratelt even in het Georgisch met een vriendin en hangt op. “Kachaber moet in gevangenis blijven tot dinsdag”, zegt zij moeizaam in het Nederlands. Dan zoekt zij in haar paperassen het medisch voorschrift van Kachaber. “Elke morgen hij drinkt medicament (sic). Ik papier aan gevangenis geven.”

Kachaber M. is volgens zijn partner een hardwerkende man. Waar zou hij de tijd vandaan halen om tunnels te graven voor een bankkraak? De familie ontkent dat Kachaber M. in 2008 werd veroordeeld voor een brutale overval op een juwelier in Wallonië.

“Kachaber zat toen in Georgië. Hij had zijn auto hier uitgeleend en die auto is gezien bij de overval. Maar hij was zelf niet bij de feiten betrokken en is niet gestraft”, verzekert een Georgische vriend ons.

“Zoon wordt papa”

Kachaber M. is enkele jaren geleden gescheiden van zijn vrouw. De twee dochters bleven bij de mama wonen. Zoon Koba verhuisde met zijn vriendin naar de Anselmostraat. “Zij zijn getrouwd in oktober”, zegt de nieuwe partner van Kachaber, “De vriendin is zwanger. Voor haar is het ergste dat Koba in de gevangenis zit.”

Niet dat vader Kachaber zijn zoon veel ziet. “Eén keer per maand, dan maken ze ruzie en zien ze mekaar weer twee maanden niet. Als je zo opvliegend bent, hoe kun je dan samenwerken voor een bankroof? Zij hebben even samengewerkt in een firma voor textiel. Dat was geen succes. De firma is failliet gegaan”, zegt de Georgische vrouw.

Bij de huiszoeking bij Kachaber in zijn appartement aan het Stadspark vroegen de speurders de hele tijd naar G., een broer van Kachaber. De man is in december terug naar Georgië gestuurd. Mogelijk is hij ondertussen illegaal naar ons land teruggekomen. Hij blijft verder op te sporen.

“Geen aanwijzing”

Zoon Koba werd maandagmorgen als eerste opgepakt omdat hij de slijpschijf voor de kraak zou geleverd hebben. Hij verscheen gisteren voor de raadkamer. Die besliste tegen alle verwachtingen in Koba vrij te laten.

Advocaat Sahil Malik die Koba M. verdedigt: “De raadkamer oordeelt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat mijn cliënt effectief bij de bankkraak of de voorbereiding ervan betrokken is. Verder vindt de raadkamer dat de rechten van verdediging voor mijn cliënt zijn geschonden door de uitgebreide berichtgeving in de media.”

Het Antwerpse parket ging uiteraard in beroep tegen de vrijlating van Koba M. Hij moet nog minstens veertien dagen in de gevangenis blijven. De kamer van inbeschuldigingstelling beslist dan of zijn aanhouding nog langer nodig is.

Aanstaande dinsdag verschijnen zowel vader Kachaber M. als derde verdachte Giorgi K. voor de raadkamer.