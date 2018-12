Na twee jaar nog geen trein over Kieldrechtsluis Dieter Lizen

02 december 2018

Staat u in de file in of rond de Antwerpse haven? De schuld ligt mee bij het ontbreken van de juiste spoorweginfrastructuur. DP World, één van de grootste containerafhandelaars in de haven wil binnen vijf jaar jaarlijks 345.000 containers verwerken via de spoorwegbruggen op de Kieldrechtsluis aan het Deurganckdok. Die zijn twee jaar na opening van de sluis echter nog altijd niet klaar.



De Kieldrechtsluis, de grootste sluis ter wereld, werd twee jaar geleden in gebruik genomen aan het Deurganckdok op Linkeroever. Maar de spoorwegbruggen die over de sluis lopen worden al even lang niet gebruikt. Nochtans zou een degelijke spoorverbinding een flink deel van de miljoenen containers bij DP World en concurrent PSA op Linkeroever, van de weg kunnen halen.

“De bruggen worden niet door Infrabel maar door het Havenbedrijf en Maritieme Toegang beheerd. Probleem is dat er een fout zit in de hellingsgraad van de Chinese bruggen waardoor Infrabel er haar sporen niet op kan aansluiten.”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Omdat een aanpassing 1,8 miljoen euro zou kosten, gaan er twee nieuwe bruggen aan het sluizencomplex gebouwd worden. “Infrabel staat klaar om de sporen aan te sluiten van zodra die bruggen er liggen”, zegt Baeken.

Een van de bedrijven die baat zouden hebben bij de verbinding is DP World dat jaarlijks 2,3 miljoen containers behandelt in Antwerpen. Slechts 8 procent daarvan gaat af en aan via het spoor, maar het bedrijf wil dat aantal graag binnen de vijf jaar verdubbelen.

“Vorig jaar wilde een Duitse railoperator de terminals via een rechtstreekse spoorverbinding verbinden, maar dat ging dus niet door deze bruggen”, zegt commercieel directeur van DP World Steve Declerq. “Railoperatoren moeten nu omrijden via het zuiden, maar kunnen die extra kosten niet doorrekenen aan hun klanten, waardoor ze afhaken. Heel erg jammer”.

Volgens Declerq rekent Infrabel ook te hoge tarieven aan voor het gebruik van de rijpaden en zijn de administratiekosten buitensporig hoog. Ondertussen verlaagde de Duitse spoorbeheerder haar tarieven voor gebruik van het spoor met de helft. Volgens Infrabel liggen de tarieven vast bij wet. “Je kan ook zomaar niet vergelijken met het buitenland, waar de overheid andere formules hanteert om de tarieven te berekenen”.

Bijkomende hinderpaal voor een degelijk containertransport per spoor is dat er tien spoorwegmaatschappijen een licentie hebben voor de Antwerpse haven en dat ze “elkaar het licht in de ogen niet gunnen”, zo meent Declerq. “Het is zelfs zo erg dat er soms wagonladingen op het spoor gezet worden om een concurrent te blokkeren”.

Er is wel licht aan het einde van de tunnel. Het Havenbedrijf heeft grootse ambities om tegen 2023 het containertransport via het spoor te verdubbelen. Via de koepel Railport wil ze alle activiteiten op haar spoor stroomlijnen. Tegen het voorjaar van 2019 zou er voor de bruggen een oplossing moeten zijn. “Naar analogie met het buitenland wil het Havenbedrijf ook een deel van onze 1050 kilometer aan sporen in de haven in eigen beheer nemen. Die vraag is aan ons gesteld en wordt momenteel overwogen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.