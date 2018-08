Na-Tour Dernycriterium verlaat omgeving van het MAS 07 augustus 2018

02u50 0

De twintigste editie van het Na-Tour Dernycriterium vindt plaats op 8 augustus en komt met enkele nieuwigheden op de proppen. Na zes jaar verlaat de dernywedstrijd de omgeving van het MAS en zal de historische binnenstad het decor worden voor de wielerwedstrijd. De start en aankomst ligt op de Grote Markt en het parcours slingert tussen de vele smalle straatjes. Voor het eerst zal er ook een internationaal damescriterium plaatsvinden. Tussen de twee reeksen van de mannen zullen de dames aan zet zijn. Onder meer wereldkampioene veldrijden Sanne Cant en Belgische kampioene op de weg Annelies Dom zullen meerijden. Ook nieuw dit jaar is de initiatie 'achter een derny rijden'. Wielertoeristen kunnen zo zelf ervaren hoe dat is. Ze krijgen daarvoor professionele hulp van Geert Omloop en Stan Tourné. Inschrijven via www.sportstad.be. (ADA)