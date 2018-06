Na opmerking over kapot licht: bromfietser toegetakeld en vrouwen aangereden 09 juni 2018

Een bromfietser die Jonathan D.T. erop wees dat het achterlicht van zijn auto defect was, werd zomaar in elkaar geslagen. En twee vrouwen die D.T. wilden tegenhouden, werden meegesleurd op zijn motorkap. Hij stond gisteren voor de Antwerpse rechter.





D.T. was op de avond van 21 mei 2017 op weg naar huis, hij zou later erkennen dat hij "behoorlijk wat wijn" had gedronken. Op de Tavernierkaai maakte een bromfietser D.T. erop attent dat een van zijn autolichten niet brandde. De beklaagde was daar niet mee opgezet en sloeg de man in elkaar. Ook enkele getuigen die het slachtoffer wilden helpen, deelden in de klappen. Toen de beklaagde aanstalten maakte om weg te rijden, gingen twee vrouwen voor zijn auto staan, waarop D.T. gas gaf. De vrouwen belandden op zijn motorkap en werden enkele meters meegesleurd, waarna ze op de grond belandden. Ze waren er gelukkig niet al te erg aan toe. D.T. gaf zich later aan bij de politie. Hij zat een maand in voorhechtenis. "Mijn cliënt beseft dat de gevolgen veel ernstiger hadden kunnen zijn en hij heeft er veel spijt van", pleitte meester Thibaud Delva. In 2015 werd D.T. al veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf en ook toen was hij onder invloed. Vonnis op 29 juni. (PLA)