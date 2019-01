Na het slechtste in de mens, volgt het beste: crowdfunding helpt Antwerps vrouwencentrum er wat bovenop na diefstal voedselpakketten philippe truyts

19 januari 2019

20u50 0 Antwerpen De mens is in staat het tot het slechtste én het beste. Bij het Intercultureel Vrouwencentrum in Antwerpen (IVCA) weten ze er alles van. Nadat dieven er eind vorig jaar met de voedselpakketten van de meest kwetsbare vrouwen vandoor waren gegaan, bracht een crowdfunding dit weekend al bijna 2.000 euro op. “Hartverwarmend”, zegt coördinatrice Ingrid ter Maat.

Het IVCA in de Paleisstraat, gegroeid uit het YWCA, maakt sinds 2012 deel uit van het CAW Antwerpen (Centrum Algemeen Welzijnswerk). “We proberen vrouwen zelfredzaam te maken, zodat ze hun plek vinden in de samenleving”, vertelt coördinatrice Ingrid ter Maat. “We werken rond bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld voor de kinderopvang of de horeca. Jaarlijks ondersteunen we circa 400 vrouwen. Een 60-tal onder hen heeft het echter zo zwaar dat ze andere hulp nodig hebben. Een nood die we trouwens zien toenemen. Die groep krijgt voedselpakketten.”

Opdoffer

Het Vrouwencentrum zwemt niet in het geld en moet het op een kleine kern vast personeel hebben van trouwe vrijwilligers. Een alarm- of camerasysteem is onbetaalbaar. “Op 24 december ontdekten we dat er in het weekend was ingebroken. Naast geld waren ook een boormachine en een laptop gestolen. Op 2 januari kregen we de zwaarste opdoffer: wéér was een laptop weg, maar deze keer ook driekwart van onze voedselpakketten. Het was een slagveld: kasten waren opengebroken, alles lag door elkaar.”

De ontreddering was groot. De allerarmsten beroven: veel immoreler wordt het niet . Ter Maat: “We krijgen elke maand een levering van de Belgische Federatie van Voedselbanken. In februari komt er zo één. Maar vaak hebben we meer nodig. Dat komt dan van particulieren en andere organisaties. Momenteel kunnen we zeer goed rijst, pasta, ingeblikte groenten en tomatensaus gebruiken. Net als verzorgingsproducten, ook voor kinderen.”

Tweeduizend euro

Met de crowdfunding hoopt IVCA de voedselvoorraad verder aan te vullen en het uit de kluis gestolen geld te compenseren. “Dat hebben we nodig om activiteiten te organiseren voor onze klanten. We hebben een plafond van 2.000 euro ingesteld, maar meer is uiteraard ook welkom.”

Het centrum opent pas maandagochtend weer de deuren. In het weekend blijft het gesloten. “We hebben niet alle vrouwen verteld over de inbraken. Het is belangrijk dat ze zich veilig blijven voelen bij ons. Wie het trieste nieuws wél vernam, reageerde geschokt.”

Wie nog wil helpen: www.ivca-caw.org.