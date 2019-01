Na drie achtervolgingen en autocrashes: dief blijft in de cel NBA

04 januari 2019

17u42 0 Antwerpen De autodief die op oudejaarsavond aan de haal ging met een bestelwagen en tot in Tongeren achtervolgd werd, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Niet verwonderlijk: het is de derde keer dat E.L. een gestolen voertuig crasht en opgepakt wordt.

Op 28 april op klaarlichte dag start een achtervolging in het centrum van Antwerpen na een ANPR-hit van een gestolen wagen. De achtervolging gaat door de Kennedytunnel, over Linkeroever tot op de E34 waar de wagen uiteindelijk crasht. De dader kan opgepakt worden.

Op 10 juni wordt door de politie in het Neteland via een ANPR-hit een gestolen auto opgemerkt. De politie zoekt en kan de wagen vinden op de E313, de ploegen van de federale wegpolitie worden mee ingeschakeld. In Ranst merkte de chauffeur op dat hij gevolgd wordt en hij vlucht. De achtervolging leidt uiteindelijk tot in de Antwerpse binnenstad waar de chauffeur de auto kapot rijdt op de verhoogde trambedding in de Carnotstraat en tegen een verlichtingspaal belandt. De man bleek ook nog eens onder invloed.

Met Oudejaarsnacht wordt een bestelwagen gestolen op het Astridplein. De politie zet de achtervolging in die uiteindelijk helemaal tot in Tongeren gaat. Onderweg moet de politie enkele waarschuwingsschoten lossen.

“Spijtig herval”

Drie keer zit de 38-jarige Antwerpenaar E.L. aan het stuur. De onderzoeksrechter besloot vandaag dan ook om de aanhouding van de man te verlengen.

De advocate van E.L spreekt over een spijtig herval. “Onze cliënt betreurt enorm de feiten. We zien hier echt een persoon die heel snel hervallen is. Deze man is na het verlaten van de gevangenis in augustus, op een wachtlijst terecht gekomen voor hulpverlening. Helaas is die wachtlijst lang. De man is daarom dan ook hervallen. Hij legt zich nu nederig neer bij de aanhouding en wij zullen daar dan ook niet tegen in beroep gaan”, vertelt advocate Leyla Top.