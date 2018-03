Na de waterbus, nu de fietsbus GRATIS VERKEERSMIDDEL RIJDT VANAF MORGEN TUSSEN RECHTER- EN LINKEROEVER PHILIPPE TRUYTS

13 maart 2018

02u25 0 Antwerpen Je kunt er 25 à 30 fietsen in één keer in kwijt en ze rijdt in de piekuren viermaal per uur: de eerste fietsbus van Vlaanderen rijdt vanaf morgen tussen de rechter- en linkeroever van de Schelde. De bus is gratis en er zijn vier haltes. Pendelaars uit de Antwerpse noordrand sparen er heel wat kilometers mee uit.

Antwerpen wacht de volgende jaren een nog ernstiger verkeersinfarct dan nu, zeker als de aanleg van de Oosterweelverbinding op kruissnelheid komt. "Daarom is een originele benadering van de mobiliteit broodnodig", zegt Jacques Vandermeiren, topman van het Havenbedrijf.





Ontbrekende schakel

"Als je pakweg in Stabroek of Berendrecht woont en naar Linkeroever moet, had je tot vandaag weinig mogelijkheden om dat met de fiets te doen. Tenzij je een echte sportman bent en wilde omrijden via de tunnels in de stad. De fietsbus biedt de pendelaars de ontbrekende schakel." De haven werkte een route uit met twee haltes op rechteroever: Noorderlaan en Scheldelaan. Hetzelfde op linkeroever: Waaslandhaven-Noord en Tolplein. Zoals dat wel vaker gebeurt, gunt de haven zich een inloopperiode om schoonheidsfoutjes op te lossen.





Testperiode

Tot 2 april testen de werknemers van vijf bedrijven de bus: het Havenbedrijf, Evonik, BASF, Katoen Natie en Lanxess. Daarna mag iedereen erop, óók toeristen. Die betalen net als werknemers niets, maar op drukke momenten - met shiftwissels - wordt voorrang geven aan wie actief is in de haven. Wij maakten maandag de eerste rit mee, door de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel. En fronsten een beetje de wenkbrauwen bij de plaatsing van de fietsbeugels. Een mens denkt dan snel aan in elkaar hakende pedalen en fietssturen. 30 fietsen per bus? Dat lijkt optimistisch. Zeker als er e-bikes bij zijn. Maar mobiliteitsmanager Tom Verlinden (Havenbedrijf) maakt zich geen zorgen. "We gaan de beugels schuin zetten, waardoor de fietsen minder breedte innemen. Het ene stuur zal dan minder snel in het andere haken. Overigens mag je ook gewoon je fiets aan de hand houden."





3.600 per dag

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is ervan overtuigd dat de bus heel wat auto's uit de file haalt. "Met vier bussen hebben we een capaciteit van 3.600 fietsen per dag."





Voor de vroege vogels is er 7 op 7 een fietsbus om 4.45 uur. Tot 9 uur vertrekt er om het kwartier een bus. Diezelfde frequentie herhaalt zich tussen 12.45 en 18.30 uur (behalve in het weekend en op feestdagen) en tussen 20.45 en 23 uur. Tussen die spitsuren rijdt er één bus per uur. Het Havenbedrijf en de Vlaanderen hoesten elk de helft op van de jaarlijkse uitbatingskost van 1,6 miljoen euro. Alle info: www.defietsbus.be