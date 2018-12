Na de val van 13 meter bij de explosie op de Paardenmarkt: "Ik weet het zeker, mijn overleden moeder heeft me gered" 2018 om nooit te vergeten Jonathan Bernaerts

22 december 2018

13u23 0 Antwerpen De explosie op de Paardenmarkt staat geboekstaafd als een van de zwaarste rampen in de recente Antwerpse geschiedenis. Een klein jaar na het drama spreken we Antonio Caria (42), die een val van 13 meter diep overleefde. "Ik ben terug op de Paardenmarkt gaan wonen en ga elke dag langs die plek. Dan bedank ik mijn overleden moeder dat ik nog leef."

"Zal ik een bordje pasta maken?" vraagt Antonio wanneer we zijn piepkleine studio betreden. Een mooi gebaar van Italiaanse gastvrijheid, maar gezien het vroege uur - het is 10.30 uur - bedanken we beleefd. Een glaasje water dan maar.

We zijn een klein jaar na de gasexplosie die appartementen met huisnummer 99 en 101 - op een vijftig meter van waar Antonio nu woont - in puin legde. De balans: twee doden, 14 gewonden, verschillende naburige huizen werden onbewoonbaar. Antonio, die op de derde verdieping woonde, overleefde als bij wonder een val van dertien meter hoog. Met een wrang gevoel blikt hij terug.



"Ik herinner me die avond alsof het gisteren was", vertelt Antonio. "We hadden het er met de buren nog over gehad, die indringende gasgeur in het gebouw. Maar ja, niemand die wat ondernam natuurlijk. 's Avonds zat ik dan rustig in de zetel op mijn tablet een film te kijken. Wanneer ik even opstond om iets te drinken te gaan halen, klonk ineens een luide knal. De vloer zakte weg. In een mum van tijd lag ik helemaal beneden, met mijn voet onder een stuk hout en mijn hand onder een ijskast. Geen kant kon ik uit. Ik kon enkel roepen tot ze mij vonden."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN