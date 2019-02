Na de stadsdichter, nu ook de campusdichter: doctoraatsstudente schrijft 10 gedichten over Antwerpse unief Zainab Noor El Hejazi schrijft eerste liefdesgedicht voor Valentijn Dieter Lizen

14 februari 2019

18u24 0 Antwerpen De stadsdichter kennen we al een aantal jaren in Antwerpen, maar nu heeft ook onze universiteit een eigen campusdichter. Zainab Noor el Hejazi zal de komende maanden tien gedichten over het leven op en rond de universiteit schrijven. Ze maakt haar debuut op Valentijn, uiteraard met een stukje poëzie over de liefde.

Poëzie associeer je misschien vooral met studenten taal en letteren, maar er zijn nog heel wat andere studenten die graag en goed dichten. “Net daarom introduceren we een campusdichter”, vertelt Linda Schools van de cultuurdienst van de Universiteit Antwerpen. “Ze zal elke maand uitpakken met een gedicht, 10 in totaal en zo willen we poëzie toegankelijker maken voor iedereen.”

De keuze voor de allereerste Vlaamse campusdichter viel op Zainab Noor el Hejazi, doctoraatsstudente en onderwijsassistente aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. In 2017 was ze reeds campusdichter op de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze masterdiploma’s biomedical science en management health science behaalde. Onder de naam Noor Intisar zal Zainab tien gedichten, eentje per maand, schrijven.

Leven lang leren

“Op een of andere manier zullen die gedichten telkens aan het reilen en zeilen op de Universiteit Antwerpen gerelateerd zijn”, vertelt Zainab. “Ik wil vooral laten zien dat de universiteit niet alleen een plaats is om academische teksten te produceren en competenties te ontwikkelen, maar ook een instelling is die de persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. En dat niet alleen voor studenten, maar voor eenieder die progressief in het leven staat.”

Volgens de kersverse campusdichter staat het academische wezen dan ook symbool voor een leven lang leren. “Voor mij is poëzie niet slechts woordkunst, maar een kompas dat mij helpt om te navigeren waar ook ter wereld ik me bevind. Zonder poëzie voel ik me verloren. Ik geloof dat iedereen de creativiteit in zichzelf kan aanboren, maar we denken al snel dat het op een bepaald niveau moet zijn om iets te betekenen. Als ik al een stap kan zetten om voor anderen de drempel te verlagen om creativiteit in hun leven tot uiting te brengen, dan heb ik mijn doel bereikt.”

Geprojecteerd op studentenrestaurants

Het eerste gedicht ‘zuiver’ werd donderdag op de ramen van de komida-studentenrestaurants geprojecteerd op verschillende campussen. Ook de andere gedichten zullen op een originele manier studenten en medewerkers van de unief verrassen. Toekomstige gedichten kunnen bijvoorbeeld via een banner of met projectie op een muur aan de universiteit worden bekendgemaakt.

zuiver

het verschil tussen

liefde en de liefde

voelde ik op

de momenten

dat ik bleef

en de momenten

dat ik niet weg

wilde gaan.

liefde, de liefde

maakte me zo eerlijk

als een kind;

te antwoorden op

wat ik voel zonder

te hoeven weten

wat dat precies zegt.

en liefde, de liefde

deed me ook vergeten

dat kinderen als geen ander

spelletjes spelen.

tien, negen, acht, zeven, zes....

wie niet weg is, is gezien.

tikkertje, jij bent

het.

je liefde, de liefde

zuivert mijn hart

van verdriet.

en als jij

het

niet bent,

wie dan wel?