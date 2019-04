Na dag staking stadsbussen: vakbonden eisen tweede man op risicolijnen én werkende camera’s TT Philippe Truyts

Wie dinsdag op een Antwerpse stadsbus wachtte, was gezien: de chauffeurs reden 's ochtends de stelplaats Zurenborg binnen en gingen na een personeelsvergadering niet meer aan het werk. Dat er geen camerabeelden zijn van de twee gevallen van agressie tegen chauffeurs vorige vrijdag, zette kwaad bloed. Eén van de eisen is de inzet van een tweede man op risicolijnen. Woensdag zouden alle bussen weer normaal rijden.

Zowel aan het Sint-Jansplein als aan De Roma (Borgerhout) kregen buschauffeurs vrijdag klappen van twee agressieve reizigers. Dat leidde diezelfde dag al tot een werkonderbreking. “Het is ontoelaatbaar dat mensen hun job doen en moeten vrezen dat ze ten prooi vallen aan geweld”, vindt Olivier Coenen, secretaris voor de liberale ACLVB.

Geen beelden

Maandag besprak het ‘agressiecomité’ van De Lijn de incidenten. Dinsdagochtend volgde een personeelsvergadering om de resultaten van dat comité toe te lichten. Het bedaarde de gemoederen allerminst. Toen duidelijk werd dat de aanvallers van vrijdag niet waren gefilmd omdat de camera’s op de betrokken bussen defect waren, reageerden de chauffeurs woedend. “Er is dan onmiddellijk een stakingsaanzegging vertrokken vanuit de drie vakbonden”, zo zegt Geert Vermunicht, sectorsecretaris van de socialistische ACOD. Resultaat: 94 procent van de dertien stadsbussen reed niet meer uit.

De problemen van te veel agressie gaan al jaren mee en De Lijn doet er niets aan. Sommige chauffeurs hebben zelfs geen zin meer om nog documenten in te vullen als hen iets overkomt. Zo ontmoedigd zijn ze” Olivier Coenen (ACLVB)

De directie heeft nu 14 dagen de tijd om met een plan van aanpak te komen. Olivier Coenen: “Er moet hard aan de veiligheid worden gesleuteld. Met camera’s die werken. Een tweede personeelslid van De Lijn is nodig op de risicolijnen. Maar dan moet je de tekorten aan werkkrachten wegwerken. Daarnaast moeten er realistische rij- en rusttijden komen.”

In de kou

Tom Van de Vreken, woordvoerder bij De Lijn, erkent dat elk geval van agressie er één te veel is. “Maar we betreuren ook dat door de plotse vakbondsactie zoveel reizigers in de kou bleven staan. De twee getroffen chauffeurs zijn vorige vrijdag snel en deskundig opgevangen, volgens de afspraken met de vakbonden.”

Olivier Coenen begrijpt dat de actie niet prettig is voor de reizigers. “De chauffeurs beseffen dat echt wel. Maar de problemen van te veel agressie gaan al jaren mee. De Lijn doet er niets aan. Sommige chauffeurs hebben zelfs geen zin meer om nog documenten in te vullen als hen iets overkomt. Zo ontmoedigd zijn ze.”

“Geef GAS-boetes”

Gemeenteraadslid Hicham El Mzairh (sp.a) was zelf vijftien jaar lang buschauffeur en dient een interpellatie in op de volgende gemeenteraad. “Het zou een goede zaak zijn wanneer van stadstoezichters opnieuw ‘Lijntoezichters’ worden gemaakt. Zij kunnen bij wangedrag van passagiers GAS-boetes uitschrijven. De Antwerpse politie moet opnieuw voorrang geven aan dit probleem. Nu moeten controleurs van De Lijn eerst toelating krijgen van de politie om met de sirene naar incidenten te mogen rijden.”

Wat te doen?

Belangrijk: wie een attest voor school of werk nodig heeft omdat er geen bus reed, vindt dat op https://www.delijn.be/nl/contact/attest-vertraging/