Na café en festival krijgt buldog Billie nu ook eigen bottleshop Sander Bral

19 februari 2019

16u11 0 Antwerpen Na een succesvolle kroeg en een bierfestival met drieduizend bezoekers komt Billie’s, het merk achter de bekendste Franse buldog, van Antwerpen binnenkort ook met een eigen bierhandel. De uitbaters werken momenteel nog hard aan het pand in de Aalmoezenierstraat om in maart te kunnen uitpakken met Billie’s Bottle Shop.

Billie de Franse buldog zwaait vanaf midden maart niet enkel de plak in Billie’s Bier Kafétaria in de Kammenstraat en op het jaarlijkse Billie’s Craft Beer Fest in Waagnatie maar ook in de kersverse bierhandel Billie’s Bottle Shop. Billie’s baasje en café-uitbater Stéfan Cauwenbergs en mede-uitbaatster Helena Van Geyte kwamen anderhalf jaar geleden al met het idee van een eigen bierwinkel.

“We merkten in onze eigen kroeg, die ondertussen vijf jaar bestaat, dat we onze klanten telkens moesten teleurstellen wanneer ze ons vroegen waar in Antwerpen ze kwalitatieve bieren op fles konden kopen”, zegt Stéfan. “De enige drankenhandels in de buurt verkochten toen enkel nog commerciële bieren aan woekerprijzen. Voor een kwalitatief artisanaal bier uit binnen- of buitenland moest je al naar gauw naar Essen, Oostakker of Vichte. Vanaf midden maart kan je in de binnenstad van Antwerpen te voet schipperen tussen onze kroeg en de winkel. Wat een verschil.”

Niet meer de eerste

“Een geschikt authentiek pand vinden in de buurt en dat volledig in orde maken heeft ons wel anderhalf jaar gekost en ondertussen is er aan het Centraal Station een andere kwalitatieve bottleshop geopend”, gaat Stéfan verder. “Uiteraard kunnen beide winkels naast elkaar blijven bestaan en focussen wij naast Indian Pale Ales ook op vele andere biertypes. Zo zal er een rijkelijk assortiment geuzenbieren verkrijgbaar zijn maar ook stouts, saison- en vele andere bieren op fles.”

Een vergunning om drank te verkopen om meteen te consumeren zoals in het café heeft Billie’s Bottle Shop niet. “Wel voorzien we een degustatieruimte voor maximaal tien personen voor workshops en tastings. Ook komt er een tapinstallatie waar bezoekers bieren op blik kunnen aftappen om mee te nemen. We zorgen voor een huiselijke sfeer in onze winkel met achteraan een tuin waar we kruiden laten groeien die we in onze gerechten draaien in onze bar.”

Stéfan en Helena hopen Billie’s Bottle Shop half maart te openen. “Wat de volgende stap is van het merk Billie na een kroeg, bierfestival en winkel? Wij dromen van een brewpub in de binnenstad van Antwerpen waarin een eigen brouwerij gecombineerd wordt met een café. Maar dan moeten we eerst nog zeven keer de Lotto winnen”, lacht Stéfan.