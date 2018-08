Na bosbranden in Portugal: al 10.000 euro ingezameld voor Antwerpse B&B-uitbaters 08 augustus 2018

02u52 0 Antwerpen De bosbranden in Portugal hebben ook de B&B's van twee Antwerpse koppels zwaar beschadigd. Via crowdfunding hebben vrienden en landgenoten al een kleine 10.000 euro opgehaald om de koppels te helpen.

Monchique, een dorpje in de Portugese Algarve, werd zondagnacht zwaar getroffen door de bosbranden. Het vuur verspreidde zich zo snel dat Luc Wauters en Freya Missoorten uit Antwerpen en Gerrit Wouters en Ann S'heeren uit Zoersel, die allebei in het dorpje een B&B uitbaten, samen met hun gasten in allerijl op de vlucht moesten slaan. Bij Luc en Freya is een van de twee huizen op hun domein vernield, bij Gerrit en Ann gingen drie van de vier gastenkamers in vlammen op.





Al snel kwam een golf van solidariteit op gang. Er werden spontaan twee aparte crowdfundings op poten gezet. Inmiddels zijn al enkele duizenden euro's ingezameld. Gerrit en Ann: "We zijn heel dankbaar. Ook Belgen in Portugal willen ons steunen. We hebben zo stilaan al 200 paar helpende handen aangeboden gekregen."





Steun Luc en Freya via www.gofundme.com/casa-jaede-luc-amp-freya en Gerrit en Ann via www.kadonation.be/nl/r/376590017. (BJS)