Na alle heisa: nieuwe klacht tegen tienerpooier Moreno, N-VA noemt aanpak van Justitie “verwerpelijk” Patrick Lefelon

07 januari 2019

19u03 70 Antwerpen Er is opnieuw een klacht ingediend tegen de veroordeelde tienerpooier Bilal A., beter bekend als de Antwerpse rapper Moreno. De klacht wordt onderzocht door het parket in Gent. “Ik bevestig de klacht maar kan verder geen informatie geven”, zegt parketwoordvoerster Ann Schoonjans. N-VA laakt de lakse houding van Justitie.

Moreno is de rapper die in 2016 werd veroordeeld tot zes jaar cel wegens het seksueel uitbuiten van een 15-jarig meisje. Zijn vriend, rapper Soufiane Eddyani droeg zijn jongste nummer “Amigo” aan hem op.

Alles wijst erop dat de nieuwe klacht tegen Moreno verband houdt met de verklaring van een weggelopen meisje uit een jeugdinstelling. Zij beweert dat twee minderjarige vriendinnen uit de instelling afgelopen zomer bij Moreno logeerden. De veroordeelde tienerpooier zat toen zelf ondergedoken in een appartement in Antwerpen. Hij hield zich schuil omdat hij geseind stond na schending van de voorwaarden van zijn elektronisch toezicht.

Verder onderzoek

Verder onderzoek moet uitwijzen of de beweringen van het meisje kloppen. Rapper Moreno is zelf nog niet ondervraagd over de nieuwe klacht.

Rapper Moreno werd in november 2018 opnieuw ingerekend toen de politie hem in het Antwerpse stadscentrum samen met zijn vriend Soufiane Eddyani zag rondrijden. Moreno belandde enkele weken in de cel. Een maand geleden liet de strafuitvoeringsrechtbank hem opnieuw met een elektronische enkelband vrij. De procureur verzette zich tegen die vrijlating en wierp op dat er een nieuwe klacht was. Dat was voor de strafuitvoeringsrechtbank geen reden om hem in de gevangenis te houden.

N-VA kritisch voor Geens

“De manier waarop Justitie met de tienerpooier is omgegaan is verwerpelijk”, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit. Volgens N-VA - sinds kort oppositiepartij - faalt het beleid van minister Koen Geens (CD&V). “Hoe kan je uitleggen dat een tienerpooier, veroordeeld tot zes jaar cel, amper in de gevangenis gezeten heeft?”, aldus De Wit.