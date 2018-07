N-VA wil strenger optreden tegen antismitisme 12 juli 2018

02u47 0 Antwerpen N-VA parlementsleden Johan Klaps, Koen Metsu en Brecht Vermeulen hebben een resolutie ingediend om harder op te treden tegen antisemitisme.

"We merken dat dat een toenemend probleem is. Zo hoorde we afgelopen week nog het verhaal van een joodse man met een keppeltje die een moslim passeerde waarop die man dan met vinger over zijn keel ging. Een heel bedreigend gebaar dat niet door de beugel kan," vertelt Klaps.





De parlementsleden vinden dat het fenomeen terug op de agenda gezet moet worden.





In kaart brengen

"We mogen dat niet zo maar blauwblauw laten. Er moet strenger tegen opgetreden worden vanuit de parketten. Verder moeten we het fenomeen ook meer in kaart brengen en registreren. Zo kan er een gerichte sensibiliseringscampagne opgestart worden. We moeten ook eens kijken of de beveiligingsmaatregelen die nu genomen werden rond de Joodse instellingen of die afdoende zijn, we moeten die maatregelen ook doorlichten." (NBA)